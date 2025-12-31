Marcos Rogério pode ser vencido pelo voto da esquerda; Confúcio ainda indefinido; Fúria é o candidato Saci-Pererê; e PSD ainda quer Sílvia Crisitna

Publicada em 31/12/2025 às 08h25
Inteligência Artificial (IA) e as novas formas de fazer jornalismo político
CARO LEITOR, chegamos ao fim de 2025, foquei nas análises políticas em escala mundial, nacional, estadual e local, considerando como se manifestam os personagens no jogo do poder. A coluna de hoje poderia ser uma retrospectiva do ano que termina, mas se tornaria enfadonho para quem nos segue. Contudo, encerro o ano projetando 2026 com sinais de esgotamento da polarização extrema (com força para partidos de centro) e um ano eleitoral, com debates sobre a busca por verdade, em especial, a responsabilidade dos veículos de comunicação com a informação verdadeira (especialmente com IA) e a esperança de uma política mais harmônica, tudo isso veiculado por rádio, TV e plataformas durante a pré-campanha e campanha eleitoral propriamente dita. Por sua vez, o ano eleitoral de 2026 exige novas formas de fazer jornalismo político por conta da Inteligência Artificial (IA), por ser vista como um desafio na divulgação de notícias, exigindo um jornalismo ainda mais responsável e focado na verdade.
Adaptar
A nova forma de fazer jornalismo político consiste na cobertura da participação de políticos em podcasts, redes sociais e portais. Neste caso, políticos tradicionais precisam se adaptar à sociedade digital e à inovação.
Exaustão
O centro da decisão de 2026 pode partir dos partidos de espectro ideológico de centro, a exemplo do MDB, PSD e Podemos, por conta da exaustão social devido à polarização entre direita e esquerda.
Polêmica
O ano de 2025 encerra com uma polêmica simbolizada pelo caso das Havaianas. Em face disso, cabe aos partidos de espectro ideológico de centro refletir o desejo da população de superar a polarização ideológica extrema entre direita e esquerda.
Extorsão
Falando em polêmica, o turismo cresceu nas capitais e cidades litorâneas do Nordeste. Mas também cresceu o fenômeno da extorsão nos aluguéis das cadeiras de praia e guarda-sol para banhistas. Os barraqueiros combinam um preço e, na hora de fechar a conta, cobram outro valor.
Viralizou
A extorsão a banhistas no país viralizou nas redes sociais depois do caso do casal gay de turistas que apanhou em Porto de Galinhas (PE) porque se recusou a pagar pelo aluguel das cadeiras de praia e guarda-sol além do valor combinado quando fechou a conta.
Solução
A solução para evitar a prática de extorsão nos aluguéis das cadeiras de praia e guarda-sol para banhistas na praia é adicionar o WhatsApp do barraqueiro e fechar o contrato com os valores corretos. Daí, se chegar outro valor, pedir para aguardar e, em seguida, chamar a polícia.
Palanque
A religião cristã virou palanque eleitoral para políticos. Em 2016, o pastor Everaldo, então presidente nacional do PSC, batizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) nas águas do Rio Jordão. Tal fato selou a aproximação política de Bolsonaro com o público evangélico, embora ele tenha permanecido católico.
Abençoou
O presidente Lula (PT-SP), logo após assinar o decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural nacional, o deputado federal e pastor Otoni de Paula (MDB-RJ) – ex-bolsonarista, orou e abençoou a vida de Lula.
Oração
Na reunião que oficializou a indicação de Jorge Messias ao STF, o ministro da AGU fez um momento de oração de agradecimento ao lado do presidente Lula (PT-SP). O ministro da AGU é evangélico da Igreja Batista Cristã de Brasília.
Reconciliar
O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no último final de semana, recebeu oração do pastor André Valadão da Igreja Lagoinha para se “reconciliar com Deus”. Nas redes sociais, Flávio compartilhou imagens da pregação do pastor André Valadão, que comandou a celebração religiosa.
Jesus
Vale lembrar que Jesus Cristo não quis ter poder político e não apoiou nenhuma questão política. Jesus apoiava e ensinava sobre um governo celestial, o Reino de Deus. A Bíblia mostra claramente que nem Jesus, nem os primeiros cristãos se envolveram com política.
Definiu
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) já definiu o seu destino para 2026. Ele tentará se tornar inquilino do Palácio Rio Madeira. Rogério tem condições de chegar ao segundo turno, mas pode perder as eleições por conta do voto da esquerda.
Indefinido
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) segue indefinido se concorre à reeleição ou disputa o Palácio Rio Madeira com o apoio do presidente Lula (PT-SP). Confúcio é o nome para ser reeleito ao Senado pelo voto progressista nas eleições de 2026.
Confirmou
Falando em indefinido, o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) ainda não confirmou publicamente os rumores de que não será candidato a senador nas próximas eleições. Contudo, Rocha degola no Diário Oficial, comissionados do vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho).
Rumores
Falando em rumores, em ligação à coluna, o prefeito de Cacoal e pré-candidato a governador, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), confidenciou que não conta mais com o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) como candidato a senador na chapa majoritária do PSD encabeçada por ele.
Saci-Pererê
O prefeito de Cacoal e pré-candidato a governador, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), espera a deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) como sua companheira de chapa majoritária na condição de candidata do PSD a senadora em 2026. Enquanto Silvia não troca o PP pelo PSD, Fúria segue como candidato Saci-Pererê, ou seja, com uma perna só na chapa majoritária.
Isolado
Falando em Saci-Pererê, o ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) também segue com uma perna só na chapa majoritária. A vontade de Hildon é grande de disputar o governo em 2026, mas ele segue isolado sem conseguir construir um grupo político para concorrer ao governo de Rondônia.
Vantagem
O pré-candidato a governador e prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos-Porto Velho), conta com o deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) como candidato a senador pelo Podemos. Flori está em vantagem em relação aos pré-candidatos a governadores Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) e Adailton Fúria (PSD-Cacoal), por possuir companheiro de chapa majoritária.
Pré-candidato I
Em ligação à coluna, o deputado federal Maurício Carvalho (União-Porto Velho) confirmou que poderá começar o ano de 2026 como pré-candidato a governador pela Federação União Progressista (União Brasil e PP). Resta saber o que credencia Maurício para disputar o Palácio Rio Madeira.
Pré-candidato II
A pré-candidatura do deputado federal Maurício Carvalho (União-Porto Velho) pela federação União Progressista (União Brasil e PP) pode resultar, no final, numa candidatura a vice-governador em 2026, seguindo o caminho do pai, o ex-vice-governador Aparício Carvalho (Republicanos-Porto Velho).
Restará
Em meio a turbulências e incertezas no âmbito da federação União Progressista (União Brasil e PP), restará ao vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho) disputar uma cadeira na Câmara de Deputados nas eleições do próximo ano.
Alerta
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) precisa ficar alerta com as licitações milionárias de locação de impressoras, manutenção e fornecimento de suprimentos. Primeiramente foi a SEDUC, agora a licitação ocorre no âmbito da SEFIN. O pregão eletrônico não significa nada quando o edital é dirigido.
Desespero
Depois do réveillon e do recesso parlamentar, o mês de fevereiro e março será de desespero para deputados estaduais e federais por conta da nominata nos partidos de direita para concorrer à reeleição. Entretanto, vai sobrar vaga nas nominatas e recurso do FEFC nos partidos de esquerda nas eleições de 2026 em Rondônia.
Festeiro
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) fecha o ano ainda em lua de mel com o eleitor da capital. Além de ficar conhecido como prefeito TikTok, agora está pegando a fama de prefeito festeiro. Contudo, festa sem trabalho não se sustenta, por sua vez, trabalho que transforma merece ser celebrado.
Retornaremos
Encerro o ano de 2025 mais forte, mais firme e com mais clareza de onde quero chegar, trazendo a informação verdadeira para nossos leitores. Retornaremos no próximo dia cinco de janeiro de 2026 com fé, ousadia e alegria. Fiquem com Deus e um feliz 2026 para todos nós!
Sério
Falando sério, o jornalismo político responsável busca a verdade, especialmente diante dos desafios impostos pela inteligência artificial (IA) na disseminação de informações. O ano de 2026 será um ano eleitoral decisivo para a história do país ainda polarizado ideologicamente, pois envolve a escolha do presidente da República, governadores, passando pelas Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e Senado.
