Mandatos de cinco anos sem reeleição somente em 2028, trânsito em Porto Velho não tem estacionamento regulamentado, mobilidade urbana é precária

Eleições – Aos poucos as articulações e mobilizações político-eleitoral vai perdendo forças junto as lideranças regionais. Estamos chegando ao final da semana. A próxima é a que antecede o Natal. As Eleições Gerais 2026, que reelegerão e elegerão presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas serão realizadas em outubro do próximo ano, talvez, as últimas com possibilidade de reeleição de presidente da República, governadores e prefeitos. É que a legislação que entrará em vigor com o novo Código Eleitoral, quando não teremos reeleição a presidente da República, governadores e prefeitos, e os mandatos ampliados de quatro para cinco anos, inclusive de vereadores e deputados, que continuarão com direito à reeleição. As mudanças só ocorrerão quando o Congresso Nacional aprovar o novo Código Eleitoral.
Eleições II – O prazo para os congressistas aprovarem as mudanças na Lei Eleitoral venceu (3 de outubro) e as alterações ocorrerão somente nas eleições de outubro do próximo ano. Os prefeitos reeleitos e eleitos em 2024 provavelmente estarão cumprindo o último mandato de 4 anos, pois caso ocorra a aprovação do Código Eleitoral, que está para discussão e aprovação no Congresso Nacional, os reeleitos e eleitos em 2028 estarão cumprindo mandatos de 5 anos, sem reeleição. Quem está no primeiro mandato, ou seja, foi eleito em outubro de 2024 terá a oportunidade de buscar a reeleição, mas já para um mandato de 5 anos e não de 4, como o atual. Quem for eleito ou reeleito em 2028, como prevê o calendário eleitoral, poderá “ganhar um ano”, pois está cumprindo um de 4 com chances e reeleição para um novo mandato, mas de 5 anos.
Trânsito – Porto Velho tem sérios problemas com o fluxo de veículos. A sinalização, deficiente está sendo ajustada; a fiscalização é existe, mas não se sabe a que serve, e motoristas e motoqueiros usam e abusam da velocidade, desrespeito a semáforos, faixas e placas. Na área central a situação é das mais críticas. A acessibilidade das pessoas é precária, porque as calçadas são irregulares, boa parte da Avenida 7 de Setembro, que concentra o comércio central tem as calçadas ocupadas por ambulantes, que deixam os carros estacionados em frente as barracas durante o horário comercial com sérios prejuízos para as lojas comerciais, que não contam com estacionamentos próprios. Por que não regulamentar o estacionamento na área central e nas principais áreas comerciais nas zonas Leste e Sul?
Trânsito II – Porto Velho é uma das capitais l brasileiras e tem população estimada em cerca de 550 mil habitantes. Circulam pela cidade cerca de 110 mil motocicletas e aproximadamente 295 mil veículos. E nada justifica não contar com estacionamento regulamentado nos principais pontos de maior movimentação. Porto Velho já teve na área central o serviço, inclusive, as placas existem até hoje, mas foi desativado no segundo mandato do ex-prefeito Roberto Sobrinho (PT), porque a empresa que explorava o sistema teve problemas com legalidade. Desde então não conseguiram mais licitar o sistema utilizado com eficiência na maioria das grandes cidades, mesmo não sendo capital. Enquanto não regulamentarem os ambulantes, que ocupam as calçadas comprometendo a mobilidade urbana, principalmente para os deficientes, idosos, crianças, que são obrigados a andarem na pista de rolamento devido a irregularidades das calçadas e ocupadas por eles, Porto Velho não terá um trânsito organizado, fluente e menos perigoso.
Mobilidade – Tem que se reconhecer, que o titular da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) de Porto Velho, Iremar Torres tem realizado um bom trabalho nas rotatórias, que ficaram mais eficientes com a facilidade para os motoristas e motociclistas que seguem à direita sem a necessidade de parar, mas falta orientação de agentes de trânsito durante um período, para todos se adequarem. Muitos que seguem reto ocupam a faixa da direita interrompendo o fluxo. Outro problema sério são os motoqueiros com “destaque” para a maioria de os entregadores de encomendas, que não respeitam faixa de pedestre, semáforo, placas de sinalização e abusam da velocidade. Se o irresponsável tem muita pressa, que a moto seja aprendida, ele fique a pé, vai ser multado e terá que buscar o seu veículo a partir do próximo dia no pátio do Detran. Outro problema relacionado a motocicletas. A maioria dos crimes, execuções principalmente, ocorrem com motos transportando caronas. A fiscalização ostensiva-preventiva tem que ser maior nesses casos. Certamente a onda de criminalidade diminuiria e muitos marginais estariam presos.
A 10ª edição do Ranking dos Políticos realizada na quarta-feira (10) elegeu o deputado federal Maurício Carvalho (UB), pela segunda vez com o Prêmio de Excelência. Maurício foi considerado o como o melhor deputado federal rondoniense +++ Destaque também para a colocação em nível nacional. Maurício ficou em 24º lugar entre os 513 deputados da Câmara Federal +++ Os mais novos filiados do PP assinam ficha hoje (11), em solenidade (19h) no auditório da Unipar, em Porto Velho. A deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP comanda a o evento abonando os novos filiados, deputado estadual Ismael Crispin, professora Agna Souza e os médicos Maiquy Paulo e Wenceslau Ruiz +++ Sílvia Cristina é pré-candidata a senadora nas Eleições 2026 e busca fortalecer o PP. A chegada dos novos filiados sinaliza que o partido virá forte para as eleições de outubro do próximo ano +++ m grande evento às 19h de hoje, quinta-feira (11), no auditório da Unopar, em Porto Velho, vai marcar a chegada de novas lideranças ao partido Progressistas. A filiação reforça as fileiras da sigla, visando às eleições de 2026 +++ Como fica a situação político-social do ex-prefeito de Porto Velho, ex-deputado federal Carlinhos Camurça, que foi execrado, julgado e condenado a 20 anos de prisão em regime fechado por “estupro de vulnerável”. Agora a Justiça o absolveu por “falta de provas?!”.
