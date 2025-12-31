“Isso não é lugar de bater papo”, diz Roberto Carlos ao repreender fotógrafos em show

Publicada em 31/12/2025 às 10h20
Um novo episódio de tensão envolvendo Roberto Carlos chamou atenção do público no último domingo (28). Durante a apresentação de encerramento do Caxias Festival, realizada em Duque de Caxias, o cantor se irritou com a movimentação de fotógrafos posicionados muito próximos ao palco.
Enquanto a banda executava um solo, Roberto interrompeu o clima do espetáculo para chamar a atenção dos profissionais. Em tom irônico, ele reclamou da conversa em frente à estrutura e disparou: “Ei, senhor, você não quer uma cerveja, não? Você não quer uma cerveja, não, pra bater esse papo aí, p*rra?”.
Sem esconder o incômodo, o cantor exigiu mais atenção durante a apresentação. “Isso aí não é lugar de bater papo, não. Eu estou cantando aqui, se atenta”, afirmou, mantendo expressão séria diante do público.
O momento mais tenso ocorreu logo em seguida, quando Roberto fez um aviso direto aos fotógrafos: “Vou mandar tirar você daí!”. A cena foi registrada por pessoas que acompanhavam o show e rapidamente passou a circular nas redes sociais.
O episódio acontece poucos dias após uma situação desconfortável vivida pelo cantor durante o especial de fim de ano da TV Globo, quando houve um desencontro com João Gomes no palco. Desta vez, porém, a repreensão foi direcionada à imprensa presente no evento.
Vídeos do momento ganharam repercussão online e chegaram a ser analisados por especialistas em leitura labial, ampliando a discussão sobre o comportamento do artista durante apresentações recentes.
Leitura labial do Rei Roberto Carlos “brigando” com os fotógrafos em seu show em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/k7MikDJ3rE— VELLOSO (@vellosogg) December 30, 2025
