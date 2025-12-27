RETROSPECTIVA 2025

Integração e cooperação internacional consolidam protagonismo de Rondônia em produção sustentável na Amazônia

Sibra atuou, em 2025, na articulação de agendas com embaixadas, ministérios e organismos multilaterais, além de apoiar a organização de visitas oficiais e eventos em Rondônia, na Capital Federal e em países parceiros