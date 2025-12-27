Integração e cooperação internacional consolidam protagonismo de Rondônia em produção sustentável na Amazônia

Publicada em 27/12/2025 às 12h02
Elo estratégico entre o governo de Rondônia, o governo federal e organismos internacionais, a Secretaria Especial de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra) consolidou-se, em 2025, na articulação de agendas com embaixadas, ministérios e organismos multilaterais, além de apoiar a organização de visitas oficiais e eventos em Rondônia, na Capital Federal e em países parceiros.
Um dos destaques do ano, foi o “Rondônia Day Tour”, idealizado pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur), em parceria com a Sibra, e que contou com sede no Ministério do Turismo, com a presença do ministro Celso Sabino, 22 embaixadores e representantes diplomáticos. O evento apresentou as potencialidades do estado em turismo de natureza, pesca esportiva, café, cacau, pescado e carne, fortalecendo a imagem de Rondônia como destino sustentável e competitivo.
A equipe da Sibra também levou à Brasília projetos e demandas em três frentes: turismo e promoção internacional; resposta a crises hídricas e incêndios florestais; e logística e competitividade — com destaque para a Hidrovia do Madeira, tratada junto ao Ministério de Portos e Aeroportos como corredor estratégico para exportações pelo Pacífico.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a atuação integrada e técnica do governo se firma como instrumento essencial para ampliar o alcance político e econômico de Rondônia, fortalecendo a presença do estado no cenário nacional e internacional.
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
A Sibra apoiou durante o ano, visitas oficiais e a celebração de acordos com diferentes países, incluindo a Suíça, que tratou de cooperação em economia, inovação e sustentabilidade. Também participou das tratativas para a assinatura de Memorando de Entendimento com o Chipre, voltado a investimentos, e de um Protocolo de Intenções com o Chile, para fortalecer rotas comerciais e a integração regional. Além de ter apoiado também na organização de agendas de outras autoridades e organismos que visitaram o estado ao longo deste período.
A Secretaria Especial de Integração do Estado de Rondônia em Brasília ainda manteve diálogo com a Embaixada da Hungria, promovendo o café robusta e o tambaqui rondoniense e discutindo oportunidades de intercâmbio acadêmico. Além disso, apoiou a missão oficial a Israel, voltada à ampliação da cooperação técnica em segurança pública, agricultura, saúde, educação, inovação e sustentabilidade, em parceria com o Consórcio Brasil Central (BrC).
FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES
A participação de Rondônia na Seafood Expo North America 2025, principal feira do setor de pescados da América do Norte, representou uma importante plataforma estratégica para promoção internacional do tambaqui. Coordenada pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, a inauguração do estande próprio do estado proporcionou grande visibilidade ao pescado amazônico, atraindo empresários, investidores e autoridades internacionais.
O 5º Festival Internacional do Tambaqui, realizado em março, reforçou o reconhecimento internacional do pescado rondoniense, reunindo empresários norte-americanos e brasileiros, autoridades locais e representantes diplomáticos. A Sibra apoiou a organização do evento e diretamente em pronunciamentos e reuniões estratégicas. Em missão à Lima, no Peru, o governo de Rondônia contou com a atuação da Secretaria na Expoalimentaria, a fim de fortalecer e expandir relações comerciais com o país e a América Andina. Foram debatidas agendas sobre logística e integração bioceânica, com ênfase na utilização do Porto de Chancay e na Rota de Integração Bioceânica, importantes para escoar a produção pelo Pacífico.
MAIOR CRESCIMENTO DA REGIÃO
Em paralelo, Rondônia manteve desempenho histórico nas exportações, superando US$ 2,5 bilhões até setembro de 2025, e consolidando-se entre os estados que mais cresceram na Região Norte. O estado ampliou suas vendas externas de carne bovina, café robusta e pescado, alcançando 116 mercados internacionais. A Sibra também prestou suporte à participação de Rondônia na Ficomex 2025, destacando projetos de infraestrutura, bioeconomia e transformação digital. As ações contribuíram para ampliar o reconhecimento de Rondônia como polo de produção sustentável e inovação tecnológica na Amazônia.
AGENDA AMBIENTAL E COP30
A Secretaria atuou de forma ativa no acompanhamento técnico das discussões preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em articulação com as secretarias estaduais e o governo federal. O trabalho envolveu o levantamento de projetos estratégicos e a integração de Rondônia às pautas climáticas internacionais, reafirmando o comprometimento do estado com a sustentabilidade. A participação nas discussões da COP30 simboliza o novo momento do estado — mais conectado às pautas ambientais e à transição verde.
INTEGRAÇÃO E RESULTADOS
Com atuação cada vez mais estratégica, a Sibra consolidou, em 2025, o papel de principal ponte entre Rondônia, o governo Federal e organismos internacionais. A presença ativa em Brasília e no exterior garantiu avanços concretos em áreas como comércio exterior, meio ambiente, educação e inovação.
O fortalecimento das relações diplomáticas resultou em novos acordos e oportunidades de investimento, enquanto o apoio a feiras e missões internacionais impulsionou as exportações, que ultrapassaram a marca de US$ 2,5 bilhões até setembro. Produtos como o café robusta, o tambaqui e a carne bovina ganharam projeção global, reforçando a imagem de Rondônia como referência em produção sustentável na Amazônia.
