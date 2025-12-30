Indicação dos deputados Alex Redano e Lucas Torres garante recuperação de estradas em Buritis

Publicada em 30/12/2025 às 09h15
Moradores de Buritis, especialmente da zona rural, passarão a contar com melhorias na malha viária após a destinação de recursos estaduais para a recuperação de estradas vicinais no município. O investimento, já empenhado, soma aproximadamente R$ 1,7 milhão e será aplicado em obras de infraestrutura rural.
A medida atende a uma indicação apresentada de forma conjunta pelos deputados estaduais Alex Redano e Lucas Torres, que tiveram a solicitação acolhida pelo Governo do Estado. Com a liberação do valor, a expectativa é de reforço nas condições de trafegabilidade das vias utilizadas por produtores e comunidades do interior.
Segundo Alex Redano, a confirmação do empenho representa o atendimento de mais uma indicação parlamentar voltada às demandas do município. O deputado destacou que a iniciativa beneficia diretamente a população que depende das estradas vicinais para deslocamento e escoamento da produção.
O parlamentar também registrou agradecimento ao deputado Lucas Torres pelo apoio na construção da indicação e afirmou que a atuação conjunta deverá continuar em outras frentes voltadas ao atendimento das necessidades regionais em Rondônia.
