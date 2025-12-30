Hospital Regional realiza campanha “Dezembro Vermelho” com foco na prevenção ao HIV e às ISTs

Publicada em 30/12/2025 às 10h17
O Hospital Regional realiza, nos dias 29 e 30 de dezembro, a campanha “Dezembro Vermelho”, uma mobilização voltada à prevenção do HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente ransmissíveis (ISTs).
A ação está acontecendo das 13h às 17h, na sala da Psicologia, e é aberta ao público. Organizada pelo NEPH com apoio do Grupo Chavantes, a iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da informação de qualidade.
Durante os dois dias de campanha, estão sendo oferecidos serviços gratuitos como testes rápidos, aferição de glicemia capilar, orientações sobre prevenção e cuidados com ISTs, além de encaminhamentos para atendimento especializado, quando necessário. A proposta é promover o cuidado com a saúde como um ato de amor e responsabilidade, tanto consigo quanto com os outros.
A campanha Dezembro Vermelho reforça a necessidade de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente em um período marcado por confraternizações e maior exposição a riscos. Ao incentivar a busca por informação e atendimento, o Hospital Regional e o Grupo Chavantes reafirmam seu compromisso com a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade. A participação é livre, e todos são convidados a comparecer, se informar e cuidar da própria saúde.
