Homem é encontrado morto com perfuração no craniana em Santa Luzia

Publicada em 16/12/2025 às 08h50
Uma morte suspeita foi registrada na tarde desta segunda-feira (15) no município de Santa Luzia D’Oeste (RO). O corpo de Valdemir Rodrigues da Silva, de 43 anos, conhecido como “Dedezinho”, foi encontrado jogado à beira de uma rua abandonada no final da Avenida Brasil, na saída para São Felipe, no bairro Cohab Nova.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h30 pela Polícia Civil de Santa Luzia D’Oeste, que já havia tomado conhecimento da ocorrência. Ao chegar ao local, a guarnição confirmou a presença do corpo e realizou o isolamento da área.
A Perícia Criminal foi acionada e compareceu ao local, realizando todos os procedimentos técnicos de praxe. Durante a análise preliminar, foi constatada uma perfuração na região craniana, porém a causa da morte ainda não foi determinada.
Morador confessou ter arrastado o corpo
A equipe da Polícia Civil chegou ao local antes da Polícia Militar e conduziu o morador da residência situada em frente ao ponto onde o corpo foi encontrado. O homem confessou aos agentes que ajudou a arrastar o corpo da vítima para fora de sua casa, mas negou qualquer envolvimento na morte.
Segundo informações preliminares repassadas à polícia, o suspeito e a vítima teriam passado a noite ingerindo bebida alcoólica juntos. O homem relatou que ambos dormiram e, ao acordar pela manhã, ele teria encontrado Valdemir já sem vida dentro da residência. Com medo, decidiu arrastar o corpo para fora do imóvel, deixando-o em via pública.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido e apresentado à autoridade policial na UNISP de Rolim de Moura, onde prestou esclarecimentos. A ocorrência foi registrada via sistema Mobile e encaminhada para os procedimentos legais.
Exame vai determinar causa da morte
A Polícia reforça que ainda não é possível afirmar se houve homicídio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cacoal, onde será realizado o exame necroscópico, que irá determinar oficialmente a causa da morte.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que aguarda o laudo pericial para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!