Homem de 60 anos é preso com adolescente de 14 anos em motel

Publicada em 09/12/2025 às 09h15
Um idoso foi preso com adolescente de 14 anos na noite desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, no bairro Embratel, em Porto Velho (RO). O homem, de 60 anos, foi flagrado com a menor dentro de um motel após a ação rápida da Polícia Militar, acionada por populares.
A ocorrência detalha que o idoso e a adolescente chegaram juntos ao estabelecimento em um táxi. A diferença de idade e a atitude suspeita motivaram a denúncia de pessoas que estavam nas proximidades.
Ao chegar ao local, as autoridades confirmaram a presença da dupla. A investigação preliminar indica que ambos, aparentemente, teriam tido relação sexual no interior do motel.
O homem foi imediatamente detido e a adolescente foi acolhida pela guarnição policial. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis e o registro da ocorrência.
O idoso deve responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da exploração e abuso sexual de menores. O caso segue em apuração pela Polícia Civil.
