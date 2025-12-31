Grupo Cairu realiza sorteio de fim de ano com prêmios para funcionários e familiares

Publicada em 31/12/2025 às 08h56
Na tarde desta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, o Grupo Cairu promoveu mais uma edição do tradicional sorteio de fim de ano, reunindo colaboradores e seus familiares em um momento de celebração e reconhecimento. O evento aconteceu nas dependências da Gow Capacetes, em clima de confraternização e alegria.
Ao todo, foram sorteados 83 prêmios, entre eles bicicletas, eletrodomésticos e cheques. Os brindes foram distribuídos entre funcionários e familiares, como forma de agradecimento pelo empenho e dedicação ao longo do ano.
O sorteio reforça o compromisso do Grupo Cairu com o bem-estar de sua equipe, valorizando não apenas o trabalho, mas também os laços familiares que acompanham o dia a dia de cada colaborador.
A iniciativa já é uma tradição dentro da empresa e, mais uma vez, cumpriu seu papel de incentivar o espírito de equipe, motivar os profissionais e fortalecer o sentimento de pertencimento dentro da organização.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!