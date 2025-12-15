Governo inaugura unidade do Tudo Aqui no município de Vilhena

Publicada em 15/12/2025 às 08h25
O governo de Rondônia através da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp) inaugurou, no sábado (13), uma unidade do Tudo Aqui no município de Vilhena, fortalecendo o acesso da população a serviços públicos essenciais. A unidade está localizada Park Shopping Vilhena, na avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 5422, bairro Jardim Eldorado. O Tudo Aqui agora passa a atender moradores do município e de toda a região de Vilhena, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, sem pausas durante o horário de almoço.
Segundo o governador Marcos Rocha a abertura da unidade atende a uma demanda histórica da região. O Tudo Aqui tem o objetivo de facilitar a vida do cidadão, garantindo acesso rápido, eficiente e humano aos serviços públicos essenciais.
A nova unidade do Tudo Aqui irá oferecer atendimentos de forma centralizada, evitando que a população precise se deslocar para outros municípios, para resolver demandas básicas. Entre os serviços disponíveis estão a emissão e atualização da Carteira de Identidade Nacional (CIN), atendimentos do Detran/RO, Correios, Procon, Sine, acesso a programas sociais, procedimentos de regularização fundiária por meio da Sepat, além de apoio a pequenos empreendedores, com orientações, capacitações e acesso a linhas de crédito do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe).
Para o professor Joaquim Germiniano, a inauguração do Tudo Aqui representa um importante conquista para Vilhena. Ele ressaltou que a unidade é resultado de um pleito da população junto ao governo do estado, deputados e vereadores. Segundo o professor, a centralização dos serviços garante mais comodidade, economia de tempo e dignidade no acesso aos direitos básicos, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos vilhenenses.
A servidora pública Luíza Dourado destacou os benefícios do novo espaço para os moradores do município. De acordo com ela, o Tudo Aqui representa um avanço significativo ao reunir, em um único local, serviços de diferentes órgãos, assegurando mais inclusão, comodidade e respeito aos direitos do cidadão rondoniense.
Presente na inauguração, o juiz de direito Adriano Toldo, do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, com atuação na comarca de Ji-Paraná, enfatizou que a nova unidade representa um momento ímpar para Vilhena e para toda a região do Cone Sul. Segundo o juiz, o atendimento integrado fortalece o exercício da cidadania, ao facilitar o acesso da população aos serviços do governo de Rondônia, garantindo mais eficiência e proximidade com as reais necessidades do cidadão.
A superintendente estadual de Gestão dos Gastos Públicos e Administrativos (Sugesp), Semayra Gomes do Nascimento, responsável pela coordenação do programa, destacou que Vilhena passa a contar, pela primeira vez, com uma unidade do Tudo Aqui, totalmente estruturada para melhor atender a população. Esta é a segunda unidade nova entregue pelo governo do estado, somando-se à unidade de Cacoal, inaugurada no mês de agosto.
