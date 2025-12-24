Governo do Brasil define calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026

Publicada em 24/12/2025 às 10h09
O Governo do Brasil definiu o calendário de pagamentos do Programa Bolsa Família para o ano de 2026. Os repasses seguirão de forma escalonada, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), nos últimos dez dias úteis de cada mês. Excepcionalmente em dezembro, o calendário será antecipado.
Para saber a data correta de recebimento, o beneficiário deve verificar o último dígito do NIS, impresso no cartão do programa. A partir dessa informação, é possível consultar o dia correspondente no calendário oficial de pagamentos previsto para 2026.
"O pagamento mantém o modelo já adotado pelo programa, garantindo organização, segurança e regularidade no acesso ao benefício pelas famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país", pontuou a secretária de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Eliane Aquino.
CALENDÁRIO – Beneficiários que têm o NIS com final 1 poderão movimentar os valores no primeiro dia de pagamento, os com NIS final 2 poderão acessar o recurso no segundo dia do calendário e, assim, sucessivamente. A sequência das transferências continua nos dias úteis até chegar aos beneficiários com NIS cujo último dígito é zero.
UNIFICADO — Em municípios que tiveram reconhecimento do Governo do Brasil de situação de emergência ou calamidade pública, o calendário é unificado para o primeiro dia de pagamento.
CAIXA TEM — Os valores do Bolsa Família podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados com o cartão para compras na função débito ou sacados em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O saque do benefício é realizado sem cobrança de taxas.
Confira a data correta de recebimento
ATUALIZAÇÃO – É importante manter todos os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados. As informações devem ser revisadas sempre que houver alteração na composição familiar, endereço, renda ou na situação escolar de crianças e adolescentes. A atualização deve ocorrer, no máximo, a cada 24 meses, para evitar a suspensão do pagamento do benefício.
Para isso, o responsável familiar deve procurar um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou posto de atendimento do Cadastro Único, e atualizar as informações cadastrais.
CONDICIONALIDADES – Para a continuidade do recebimento do Bolsa Família, as famílias devem cumprir as condicionalidades do programa, como a frequência escolar de crianças e adolescentes e o acompanhamento de saúde de gestantes, crianças e nutrizes, conforme orientações do Sistema Único de Saúde (SUS).
O acompanhamento das condicionalidades atua como um instrumento de fortalecimento do acesso a direitos básicos de saúde, educação e assistência social, contribuindo para a superação do ciclo intergeracional da pobreza.
BENEFÍCIOS ADICIONAIS – O valor mínimo transferido pelo Bolsa Família é de R$ 600 por domicílio. O programa ainda conta com benefícios adicionais, de acordo com a composição familiar. Os acréscimos ampliam a proteção social e respondem às necessidades específicas de crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.
O Benefício Variável Familiar (BVF) garante o valor de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos e para nutrizes, responsáveis por alimentar bebês com até seis meses de idade. O Bolsa Família também conta com o Benefício Primeira Infância (BPI), um adicional de R$ 150 por criança com até seis anos incompletos.
ATENDIMENTO – O canal de atendimento ao cidadão, Disque Social 121, está disponível para esclarecer dúvidas relacionadas ao Programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Há ainda os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!