Gestão Municipal e Câmara de Vereadores encerram o ano com alinhamento institucional e avanços históricos para os servidores

Como resultado desse trabalho conjunto e responsável, a Câmara de Vereadores realizou a devolução de R$ 266.041,02 aos cofres do município. O prefeito Marcélio Brasileiro complementou os recursos e, pela primeira vez na história de Nova Mamoré, foi possível conceder o abono natalino a todos os servidores municipais ativos.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Adalto Ferreira, destacou a importância da parceria institucional.
“A devolução desses recursos é resultado de uma gestão responsável da Câmara. Trabalhamos com economia, planejamento e compromisso com o dinheiro público, e é gratificante ver esse esforço revertido diretamente em benefício dos servidores e da população de Nova Mamoré”.
Os profissionais da educação tiveram tratamento específico e justo, sendo contemplados com o rateio do FUNDEB, a aplicação do piso nacional do magistério de forma retroativa e a implementação do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), garantindo valorização permanente da categoria.
O prefeito Marcélio Uchôa ressaltou o caráter histórico da medida. “Esse é um momento histórico para Nova Mamoré. Pela primeira vez conseguimos conceder o abono natalino aos servidores, graças à parceria e ao alinhamento com a Câmara de Vereadores. É uma demonstração clara de que, com diálogo, responsabilidade fiscal e união entre as instituições, é possível valorizar quem cuida do município todos os dias”.
Esse marco reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização do servidor público, o equilíbrio das contas e a boa governança, demonstrando que quando Prefeitura e Câmara caminham juntas, quem ganha é a população.
