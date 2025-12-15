Gestão Marcos Rocha inaugura unidade do Tudo Aqui no município de Vilhena

Publicada em 15/12/2025 às 08h10
A população de Vilhena pode contar, a partir de sábado (13), com a unidade do Tudo Aqui, instalada no Park Shopping Vilhena, localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 5.422, Bairro Jardim Eldorado. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, inaugurou a unidade com uma estrutura moderna e centralizada para atender moradores do município e da região com vários serviços.
Durante a inauguração o governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que a abertura da unidade atende a uma demanda da região. “O objetivo é facilitar a vida do cidadão, garantindo acesso rápido e eficiente aos serviços essenciais”, afirmou.
SERVIÇOS
A unidade reúne em um único local serviços que antes exigiam deslocamento a diferentes órgãos, como emissão de documentos, atendimentos sociais, serviços ao consumidor, intermediação de mão de obra e regularização fundiária. A expectativa é que o novo formato traga mais agilidade e conforto ao atendimento.
Entre os serviços disponíveis estão emissão e atualização da Carteira de Identidade Nacional (CIN), acesso a programas sociais, orientações do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), atendimentos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), serviços dos Correios e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), além de procedimentos de Regularização Fundiária pela Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat). Pequenos empreendedores também poderão buscar atendimento, capacitação e linhas de crédito por meio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe).
Segundo a Superintendente Estadual de Gestão dos Gastos Públicos e Administrativos (Sugesp), Semayra Gomes, a unidade atende ao Princípio da Eficiência, previsto no Art. 37 da Constituição Federal, buscando otimizar recursos públicos e melhorar a qualidade de atendimento. “O Tudo Aqui funcionará de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h, sem pausas durante o horário de almoço, mantendo o compromisso de atender cidadãos do município”, destacou.
