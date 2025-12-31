Força-tarefa reduz quase metade dos inquéritos da Delegacia da Mulher em Vilhena

Publicada em 31/12/2025 às 10h38
Após cinco meses de atuação contínua, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Vilhena encerrou 2025 com um cenário investigativo mais organizado e um passivo significativamente menor. A força-tarefa implantada em julho reduziu em cerca de 45% o número de inquéritos policiais em andamento, resultado alcançado a partir do reforço temporário de servidores da Polícia Civil vindos de outras unidades do Estado.
Antes do início dos trabalhos, a unidade acumulava 1.845 inquéritos relacionados a crimes de violência doméstica contra a mulher. Com a execução da operação, 875 procedimentos foram concluídos e relatados, desempenho que superou a meta inicial de redução de 20% prevista no planejamento. Ao final da ação, o passivo investigativo foi reduzido para 1.281 inquéritos em tramitação.
O reforço operacional foi possível com a destinação de recursos públicos pelo deputado estadual Luizinho Goebel, o que permitiu ampliar a capacidade de resposta da delegacia diante de uma das maiores demandas do interior de Rondônia em ocorrências de violência doméstica e familiar, superior à registrada em municípios de porte semelhante.
Além da finalização dos inquéritos, o relatório da força-tarefa registra a execução de 1.335 despachos de boletins de ocorrência, a instauração de 362 novos inquéritos, a realização de 674 oitivas, a expedição de 1.200 intimações e o cumprimento de 348 ordens de missão. As ações tiveram como foco evitar o acúmulo de procedimentos, reduzir riscos de prescrição e dar maior celeridade às investigações.
Com a reorganização dos fluxos de trabalho, houve impacto direto na tramitação de casos envolvendo violência doméstica, abusos contra crianças e adolescentes e descumprimento de medidas protetivas. O encerramento da força-tarefa marca o fim de 2025 com uma estrutura mais equilibrada na Delegacia da Mulher de Vilhena, refletindo avanços operacionais no atendimento às vítimas e na condução das investigações.
