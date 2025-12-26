Famílias marcam presença no Parque da Cidade durante a noite de Natal; louvor e programação especial marcaram a data

Publicada em 26/12/2025 às 11h12
Após a tradicional celebração da véspera de Natal, muitas pessoas aproveitaram a noite do dia 25 de dezembro para visitar o Natal de Luz, promovido pela Prefeitura de Porto Velho no Parque da Cidade.
Casais, famílias e até mesmo pets marcaram presença no parque, que recebeu programação especial para a data. A agenda contou com a apresentação de uma peça teatral encenada pelo grupo Canaã e com um show/culto conduzido pelo movimento cristão Legendários, iniciativas que integraram a programação da noite.
Ao lado da companheira, Liliane Mendonça, o jovem Cauã Martins, recém-chegado do Acre, relatou sua impressão sobre o evento. “Isso é muito interessante. Recentemente eu voltei de Rio Branco e retornar para Porto Velho, encontrando a cidade desse jeito, bem cuidada, é algo muito gostoso. Este ano está sendo um Natal fora do comum”.
Para o representante do movimento Legendários, Eliezer Costa, o encontro no Parque da Cidade reforçou a importância da celebração religiosa em espaços de convivência pública. “É muito importante levarmos o nome de Cristo a todos os espaços. Por isso, agradecemos o apoio do poder municipal à nossa missão nesta terra, que é servir ao Senhor Jesus”.
Presente no evento ao lado da família, o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Jr., destacou o trabalho integrado da gestão na promoção de espaços de convivência. “A Semtel está presente nessa ação com a certeza da qualidade das iniciativas que a população merece. Nosso trabalho segue de forma diligente para estar à altura do que Porto Velho merece”.
O Natal de Luz no Parque da Cidade segue com programação até 4 de janeiro.
