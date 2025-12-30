Estudantes de Biotecnologia realizam visita técnica a laboratórios da UNIR em Porto Velho

Publicada em 30/12/2025 às 16h42
Estudantes do terceiro ano do Curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, participaram de uma visita técnica a laboratórios da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Porto Velho. A atividade envolveu alunos dos turnos matutino e vespertino e teve como foco a aproximação entre a formação técnica e a pesquisa científica.
No dia 2 de dezembro, no período da manhã, os estudantes visitaram o Laboratório de Genética Humana da UNIR. No local, puderam observar como os conteúdos estudados em sala de aula são aplicados em pesquisas reais, conhecendo técnicas, equipamentos e rotinas utilizadas na análise de material genético. A experiência possibilitou uma compreensão mais concreta do funcionamento da pesquisa em Genética Humana e do ambiente científico universitário.
Para o Coordenador do Laboratório de Genética Humana da UNIR, Andonai Krauze de França, a atividade promove integração entre as instituições. Ele verifica que “a integração entre o ensino técnico e a universidade é fundamental. A UNIR reafirma seu compromisso em abrir as portas para a nova geração de cientistas, fomentando talentos que farão a diferença na saúde e na ciência em Rondônia”.
No período da tarde, a visita ocorreu no Centro de Estudos de Biomoléculas Aplicadas à Saúde (CEBio/UNIR). O centro desenvolve pesquisas voltadas ao estudo físico-químico, estrutural e funcional de biomoléculas, com ênfase em toxinas animais, como venenos de serpentes e secreções de anfíbios, além de extratos vegetais, visando à identificação de moléculas bioativas com potencial aplicação biotecnológica, especialmente no desenvolvimento de produtos para doenças negligenciadas.
Segundo a Coordenadora do CEBio/UNIR, Geisa Paulino Caprini Evaristo, a recepção aos estudantes foi pensada como parte do compromisso institucional com a formação científica. “Receber os alunos do curso de Biotecnologia do IFRO Campus Guajará-Mirim no CEBio foi uma grande satisfação para toda a equipe. Ao abrir nossas portas para visitação, buscamos oferecer uma experiência enriquecedora e inspiradora, aproximando os estudantes das práticas científicas e das pesquisas em bioprospecção, metabolômica e proteômica desenvolvidas na Fiocruz Rondônia. Essa integração contribui para a formação acadêmica e estimula o interesse pela inovação e pelo uso sustentável da biodiversidade amazônica”, explicou.
A atividade também foi avaliada de forma positiva pelos estudantes. Para a aluna Luana Isabele Nunes Martins, do 3º ano do Técnico em Biotecnologia (matutino), “a visita técnica aos laboratórios da Universidade Federal de Rondônia e da Fiocruz em Porto Velho foi uma experiência incrível e cheia de aprendizados. Observar de perto as aplicações da genética, anatomia e como as biomoléculas podem ser transformadas em produtos úteis para a sociedade trouxe a consolidação daquilo que estudamos em sala de aula”.
A visita técnica integra as ações pedagógicas do curso de Biotecnologia do IFRO Campus Guajará-Mirim, voltadas ao fortalecimento da formação científica e ao contato direto dos estudantes com ambientes de pesquisa e inovação.
