Espetáculo especial de natal do grupo Nova Canaã integra programação do Porto Velho Luz

Publicada em 23/12/2025 às 15h48
A Prefeitura de Porto Velho anuncia a apresentação do Espetáculo Especial de Natal do Grupo Teatral Nova Canaã, que será realizado no dia 25 de dezembro, às 19h, dentro da programação do Porto Velho Luz, no Parque da Cidade. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade.
O Grupo Nova Canaã, conhecido por seu trabalho de forte vínculo comunitário, volta ao Parque da Cidade após o grande sucesso da apresentação da Paixão de Cristo durante a Páscoa. Na ocasião, o público lotou o espaço e reconheceu a qualidade artística e a sensibilidade do grupo, que mais uma vez retorna com uma produção especial para celebrar o período natalino.
Fundado em 2018 no bairro Ulisses Guimarães, na Zona Leste, o grupo segue ensaiando no mesmo local onde nasceu, mantendo viva a essência de trabalhar a arte como instrumento de fé e transformação social. O espetáculo deste ano reúne teatro, música e dança, reforçando o verdadeiro significado do Natal. A apresentação contará ainda com participação especial da Cia Express Art, que trará elementos de ballet e novas camadas de estética e sensibilidade à montagem. A realização conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Funcultural, Emdur e Semtel.
O prefeito Léo Moraes falou da importância da apresentação. “O Nova Canaã já emocionou Porto Velho na Páscoa e tenho certeza de que fará o mesmo neste Natal. Nosso compromisso é apoiar grupos que mantêm viva a cultura local e promovem momentos de união e esperança para as famílias. O Parque da Cidade será novamente palco de algo muito especial”, afirmou.
