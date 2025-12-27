Entrega do empreendimento Porto Madeiro V é suspensa temporariamente após orientação do Ministério das Cidades

Publicada em 27/12/2025 às 09h15
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), informou que a solenidade de entrega do empreendimento habitacional Porto Madeiro V, prevista para 29 de dezembro de 2025 (segunda-feira), está temporariamente suspensa.
O adiamento ocorreu após orientação do Ministério das Cidades, devido à necessidade de resolver pendências técnicas que ainda estão em discussão entre a Caixa Econômica Federal, a construtora responsável e a Energisa.
Segundo a Prefeitura, o Ministério das Cidades e os demais envolvidos continuam trabalhando para solucionar os ajustes e definir uma nova data para a entrega.
Assim que o novo cronograma for confirmado, a Prefeitura afirma que fará a divulgação pelos canais oficiais.
A administração municipal declarou que mantém o compromisso com a transparência e com a entrega das unidades habitacionais às famílias beneficiárias.
