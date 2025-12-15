Entrega de equipamentos e anúncio de investimentos são realizados pelo governo em Colorado do Oeste

Publicada em 15/12/2025 às 08h29
Com foco no fortalecimento do serviço público e no desenvolvimento do estado, o governo de Rondônia entregou equipamentos e anunciou novos investimentos em diversas áreas no município de Colorado do Oeste, no sábado (13). A solenidade foi realizada na Escola Estadual Paulo de Assis Ribeiro e contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, estudantes e representantes da comunidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos refletem o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento regional. “Estamos trabalhando para levar melhorias concretas a todos os municípios de Rondônia. Os investimentos em Colorado do Oeste fortalecem a educação, a saúde e a infraestrutura, garantindo mais qualidade de vida para a população. Ao final, anunciamos ainda mais 15 quilômetros de microrrevestimento asfáltico para o município”, ressaltou.
As ações fazem parte do fortalecimento da infraestrutura e a ampliação da qualidade dos serviços públicos, contemplando áreas como educação, saúde, infraestrutura, assistência social e desenvolvimento municipal.
EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Na educação, foram entregues notebooks para professores e equipes, com investimento de R$ 850 mil, além de equipamentos de informática no valor de R$ 100 mil. Para a infraestrutura urbana, o governo realizou o repasse de insumos asfálticos, no valor de R$ 200 mil, e confirmou a execução de 15 quilômetros de microrrevestimento asfáltico em ruas e avenidas da cidade, além de serviços de recuperação e tapa-buracos.
Na educação, foram entregues notebooks para professores e equipes gestoras da rede municipal
O diretor da Escola Dom João VI, Raimundo Nonato Pereira, destacou a importância dos equipamentos de informática para o fortalecimento do ensino. “Os equipamentos de informática que estão sendo entregues representam um avanço significativo para a educação em nossa escola. Eles ampliam as possibilidades pedagógicas, qualificam o processo de ensino e aprendizagem e contribuem diretamente para o desenvolvimento dos nossos alunos. Agradecemos ao governo de Rondônia, que tem sido um parceiro constante da educação e das escolas, refletindo em resultados positivos nas avaliações externas.”
SAÚDE, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA
Na área da saúde, foram anunciados recursos para a aquisição de equipamentos de fisioterapia, no valor de R$ 315 mil, além da contratação de exames de endoscopia e colonoscopia, que somam R$ 300 mil. Também estão incluídos no pacote de investimentos a aquisição de veículos, entre eles caminhonetes destinadas ao município e às secretarias municipais de Agricultura e de Ação Social.
O setor produtivo rural também foi beneficiado com a entrega de caminhonetes
O setor da agricultura foi beneficiado com a entrega de caminhonetes, que irão reforçar o atendimento aos agricultores. Segundo o produtor rural, Gilberto Simeão de Oliveira, a ação representa um importante apoio ao desenvolvimento do campo.
“As caminhonetes irão fortalecer o atendimento ao produtor rural, especialmente nas linhas de difícil acesso da zona rural. Elas garantem mais agilidade no trabalho das equipes e melhor suporte aos agricultores, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do setor produtivo de Colorado do Oeste”, destacou o produtor rural.
SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
Entre as ações voltadas à cidadania e à segurança pública, o governo anunciou o repasse de recursos para o Programa Polícia Militar Mirim, no valor de R$ 200 mil. O comandante da PM Mirim em Colorado do Oeste, sargento Anderson Nilton dos Santos, ressaltou a importância do apoio do governo para o fortalecimento do projeto no município.
Comandante da PM Mirim em Colorado do Oeste, sargento Anderson Nilton dos Santos
“Gostaria de agradecer, mais uma vez, o apoio do governo de Rondônia, que tem sido fundamental para a execução deste importante projeto desenvolvido pela Polícia Militar em Colorado do Oeste. Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre o governo, por meio da área cultural, e a Prefeitura, que contribui com a alimentação, a logística e a disponibilização do espaço para a realização das atividades”, afirmou o comandante da PM Mirim.
Segundo o comandante, neste ano o projeto atendeu 90 crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 17 anos, evidenciando a relevância da iniciativa para a formação cidadã e o fortalecimento social dos participantes. “A expectativa é ampliar o alcance do projeto no próximo ano, atendendo entre 100 e 120 adolescentes, fortalecendo a prevenção, a disciplina e a integração social por meio das ações da Polícia Militar”, frisou.
Durante a solenidade foi anunciado ainda, o custeio da Festa de Réveillon, com investimento de R$ 250 mil, a integração social e o fortalecimento das ações culturais, consolidando mais um importante momento de investimentos e avanços para Colorado do Oeste.
