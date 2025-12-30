Energisa Rondônia investe mais de R$ 4 milhões em eficiência energética

Publicada em 30/12/2025 às 11h34
A Energisa Rondônia segue acelerando no caminho da sustentabilidade e da responsabilidade social. Por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 2025, a distribuidora oficializou 13 entregas de projetos de eficiência energética em diferentes municípios do estado, com investimentos que ultrapassam R$ 4 milhões.
As ações contemplaram principalmente unidades de saúde e instituições sociais, com a substituição de equipamentos antigos por tecnologias mais eficientes, como ar-condicionado de alto rendimento, lâmpadas de LED, placas solares e aparelhos de refrigeração.
Somadas, as iniciativas proporcionam uma economia anual de mais de 1,5 GWh (gigawatt-hora), além da redução de cerca de 190 toneladas de CO₂ (dióxido de carbono), principal gás causador do efeito estufa.
A energia economizada com os projetos equivale ao consumo médio anual de centenas de casas populares, considerando residências com gasto médio de 200 kWh/mês.
Hospitais lideram o recebimento dos projetos
Entre as entregas de maior destaque estão hospitais de diferentes regiões do estado:
Hospital Antônio Luiz Macedo, em Nova Mamoré, recebeu R$ 740 mil em investimentos, com instalação de mais de 70 placas solares e cerca de 50 aparelhos de ar-condicionado.
Em São Francisco do Guaporé, o Hospital Juventina Brasil foi contemplado com cerca de R$ 685 mil, com a instalação de mais de 70 placas solares, aproximadamente 40 aparelhos de ar-condicionado e cerca de 35 lâmpadas de LED.
Em Porto Velho, o Hospital Cemetron recebeu R$ 520 mil, incluindo aproximadamente 140 placas solares, 25 aparelhos de ar-condicionado e mais de 130 lâmpadas de LED.
Já o Hospital Regional de Cacoal contou com R$ 450 mil em investimentos, com a troca de mais de mil lâmpadas por modelos de LED e instalação de cerca de 70 placas solares.
Outras unidades hospitalares beneficiadas estão localizadas em Pimenta Bueno, Costa Marques e Vale do Paraíso.
Instituições sociais também são prioridade
Além da área da saúde, o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa Rondônia também contemplou instituições sociais em diferentes municípios do estado. Em Vilhena, foram beneficiadas a APAE e o Lar de Idosos Maria Tereza da Lamarta. Já em Jaru, os investimentos chegaram ao Lar do Idoso Manoel Clemente de Souza. O programa também atendeu a Pestalozzi, no município de Ouro Preto do Oeste, e o CENAPE (Centro de Atendimento às Pessoas Especiais), em Pimenta Bueno.
Essas entregas garantem mais conforto, redução de custos operacionais e melhoria direta na qualidade do atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Segundo Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa, os investimentos refletem um compromisso que vai além da economia financeira.
“Os projetos do Programa de Eficiência Energética são pensados para gerar impacto social e ambiental positivo. Ao investir em equipamentos mais eficientes e em energia solar, conseguimos reduzir o consumo, aliviar os custos das instituições e ainda contribuir para a sustentabilidade, beneficiando toda a sociedade”, destaca Camila.
Desde 2018, a distribuidora já investiu mais de R$ 70 milhões em eficiência energética no estado, beneficiando organizações sociais, hospitais, escolas e serviços públicos. Os projetos já proporcionam uma economia anual de aproximadamente 25 mil MWh, energia suficiente para abastecer mais de 10 mil residências populares. Além disso, já evitaram a emissão de cerca de 3,1 mil toneladas de CO₂.
