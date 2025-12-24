ENERGISA alerta para riscos de soltar fogos próximos à rede elétrica durante festas

Publicada em 24/12/2025 às 10h44
Com a chegada das comemorações de fim de ano, a Energisa reforça o alerta sobre os perigos de soltar fogos de artifício perto da rede elétrica. A prática, comum em celebrações, pode causar acidentes graves, além de comprometer o fornecimento de energia.
Segundo Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, a proximidade dos artefatos com cabos e equipamentos elétricos aumenta o risco de curtos-circuitos, incêndios e até choques fatais.
“Além de poder causar falta de energia em um momento tão especial, há um risco ainda maior: provocar acidentes graves”, afirma.
Fique atento as dicas de segurança:
Fogos devem ser manuseados em locais abertos, longe de postes, fiação, transformadores, árvores e vegetação.
Mantenha distância do praticante durante a soltura.
Caso algum artefato falhe, não tente reaproveitá-lo.
Se objetos ficarem presos na rede elétrica, não toque, nem se aproxime. Apenas equipes especializadas da Energisa podem atuar com segurança.
Em emergências, como contato com cabos, queda de fios, choques ou incêndios, a recomendação é acionar imediatamente os canais de atendimento:
Corpo de Bombeiros pelo 193
Central 24h: 0800 647 0120
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
A Energisa também orienta consultar a legislação local sobre a queima de fogos, já que algumas cidades possuem regras específicas para o uso desses artefatos.
