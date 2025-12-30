Emenda de Jean Mendonça garante recursos para compra de implementos agrícolas em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 30/12/2025 às 14h47
Produtores rurais de Alto Alegre dos Parecis passam a contar com novos investimentos para fortalecer as atividades no campo. O município foi contemplado com R$ 68.700,00 em emenda parlamentar destinada à Associação dos Produtores Rurais Pecuaristas Vale Corumbiara (ASPROBIARIA), com foco na aquisição de implementos agrícolas.
O repasse dos recursos ocorreu após a formalização de uma demanda apresentada ao deputado estadual Jean Mendonça pelo vereador Fatal da Saúde, que levou ao mandato as necessidades enfrentadas pelos produtores locais. A partir dessa solicitação, a destinação da emenda foi viabilizada para atender diretamente a associação rural do município.
A aplicação do recurso tem como objetivo ampliar a estrutura de trabalho dos produtores vinculados à ASPROBIARIA, contribuindo para o suporte às atividades agropecuárias desenvolvidas na região do Vale do Corumbiara. A iniciativa integra ações voltadas ao fortalecimento do setor produtivo rural em Alto Alegre dos Parecis.
De acordo com o parlamentar, a articulação entre representantes locais e o Legislativo estadual tem sido determinante para direcionar investimentos a áreas consideradas prioritárias no município. O acompanhamento das demandas e a destinação de recursos seguem como parte das ações desenvolvidas na região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!