Emdur apresenta balanço de ações realizadas ao longo de 2025

A Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) encerra 2025 com um conjunto de ações voltadas à manutenção dos espaços públicos, à ampliação e ao cuidado com a iluminação pública e ao apoio a eventos que mobilizaram a cidade. O trabalho desenvolvido ao longo do ano esteve presente no cotidiano da população, em praças, parques, vias, campos de futebol, mercados, prédios públicos e áreas de convivência.
As intervenções atenderam demandas históricas e solicitações encaminhadas pela população, com foco na funcionalidade dos espaços, na segurança e no uso coletivo.
Praças e espaços públicos
Durante o ano, a EMDUR executou intervenções em dezenas de praças, parques e equipamentos urbanos, com serviços de instalação de playgrounds, grama sintética, piso emborrachado, academias ao ar livre, gradis, iluminação, pintura, limpeza, roço e manutenção elétrica.
Parque da Cidade tornou-se um dos principais pontos de encontro da população
No Residencial Morar Melhor, a praça recebeu grama sintética, playground, revitalização da quadra poliesportiva e reforma do sistema de iluminação. A Praça Pequeno Vitor Emanuel passou a contar com piso emborrachado, playground, parque para pets, limpeza periódica e recuperação da iluminação. Na Praça Aluízio Ferreira, foram instalados grama sintética, piso emborrachado, playground e gradil, além de serviços de limpeza e iluminação.
A Praça Maria Rita recebeu piso emborrachado, pintura, limpeza e iluminação. No Parque da Cidade, foram implantadas estações de hidratação, grama sintética, piso emborrachado, bancos, brinquedoteca inclusiva e melhorias nas quadras de areia. O lago passou por limpeza, tratamento da água e despesca.
Distritos e comunidades também foram atendidos
Outros espaços contemplados incluem as praças Orgulho do Madeira, Francisco Holanda, Marise Castiel, Mariana, Bagdá, Cohab, Três Marias, Juventude, Abóbrão, Camélias, Santo Antônio, Três Caixas D’Água, Dominó, Guajará, Bola Sete, Ipase Novo, Passagem, Baú, Conjunto Santo Antônio, Contorno, Porto Belo, Alphaville, Ecoville e Jamary, além da Praça Jhonatas Pedroza, que recebeu projeto e execução completa de iluminação pública.
Distritos e comunidades também foram atendidos, como Nova Mutum, Areia Branca, Vila Princesa, Terra Santa, Vila DNIT, Cujubim e Comunidade São Sebastião. Campos de futebol, como Airton Senna, São Domingos, Chiqueirão, Ramal Bom Jesus, Vila Tupi e Comunidade São Francisco das Chagas, receberam manutenção elétrica e iluminação.
Prédios e equipamentos públicos passaram por serviços elétricos, entre eles o Prédio do Relógio, Mercado Cultural, Mercado do KM 1, Câmara Municipal, CRAS da Zona Leste, Escola Padre Chiquinho, Escola Maria Isaura, estacionamentos e centros esportivos comunitários.
Eventos e uso dos espaços
Após a revitalização, o Parque da Cidade tornou-se um dos principais pontos de encontro da população. Em fevereiro, a reabertura marcou o retorno do espaço ao uso cotidiano. Entre abril e maio, o parque sediou a primeira edição da Páscoa no Parque e o Arraiá da Prefs. Em setembro, recebeu a Festa do Dia das Crianças, e a partir de novembro, o Natal no Parque da Cidade, com programação voltada às famílias.
Iluminação pública
Ao longo de 2025, a EMDUR realizou 14.937 atendimentos em iluminação pública. Desse total, 2.430 pontos passaram por modernização com luminárias LED, o que resultou em redução média de 52% no consumo de energia nesses locais.
Foram registradas 8.907 novas solicitações e concluídos 14.936 atendimentos, o que permitiu reduzir demandas acumuladas. O tempo médio de atendimento caiu para 14,35 dias, e o percentual de ordens atendidas dentro do prazo chegou a 95,42%.
As equipes atuaram em vias como a BR-364, no acesso à UNIR, Avenida Guaporé, Ponte Rondon Roosevelt, Estrada dos Periquitos, além de bairros como Novo, Setor Industrial, Setor Chacareiro Jardim Santana, Residencial Maritana e Loteamento Tropical. Também houve ampliação e reforço de rede em áreas urbanas, rurais e distritos.
