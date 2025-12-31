Em retrospectiva, Fernando Máximo destaca investimentos e projetos realizados em Rondônia em 2025

Publicada em 31/12/2025 às 11h00
O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) utilizou as redes sociais para apresentar a retrospectiva do mandato parlamentar em 2025, destacando ações, projetos e investimentos realizados ao longo do ano em diferentes áreas estratégicas de Rondônia.
Na publicação, o parlamentar definiu 2025 como um período marcado por “trabalho, entrega e compromisso”, ressaltando que o mandato seguiu voltado à defesa de quem mais precisa e à transformação de demandas em ações concretas. Segundo Máximo, o planejamento para 2026 prevê a continuidade desse trabalho, com responsabilidade e foco no desenvolvimento do estado.
No vídeo que acompanha a retrospectiva, o deputado enumera iniciativas de impacto social, como o projeto Enxergando com Amor, que já atendeu cerca de 16 mil crianças com a entrega de óculos, além do Castra Mais Rondônia, apontado como o maior programa de castração de cães e gatos já realizado no estado. Ele também destaca investimentos voltados ao setor produtivo, com a entrega de equipamentos para agropecuaristas e ações em defesa da agricultura familiar.
A área da saúde aparece como um dos principais eixos do mandato. Fernando Máximo cita a destinação de emendas para cirurgias eletivas, catarata e pterígio, implantação de telemedicina, aquisição de equipamentos médicos, construção e ampliação de unidades de saúde, além de recursos para todas as APAEs de Rondônia. O parlamentar também menciona programas voltados às famílias atípicas, pessoas com transtorno do espectro autista e a valorização de profissionais da saúde.
No campo legislativo, o deputado lembra a apresentação e aprovação de projetos de lei, relatorias assumidas na Câmara dos Deputados e a defesa de pautas como a emancipação de distritos, a regularização fundiária, a isenção do imposto de renda para quem ganha até cinco mil reais e a proteção de categorias como motoristas e entregadores por aplicativo. Audiências públicas sobre temas como a BR-364, segurança pública e infraestrutura também são destacadas.
A retrospectiva ainda reúne ações em diversos municípios rondonienses, com a entrega de máquinas, recursos financeiros para prefeituras e instituições, investimentos em saúde, assistência social e apoio direto a comunidades do interior.
