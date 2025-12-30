Elogiado por Trump, Lula termina 2025 melhor do que começou; pesquisa aponta Rogério e Fúria na dianteira; e Braguin é denunciado por deputado

Publicada em 30/12/2025 às 09h54
Lula termina o ano melhor que começou e a reeleição depende do desempenho do governo na economia, segurança pública e combate à corrupção.
CARO LEITOR, segundo pesquisas, o cenário eleitoral de 2026 indica a reeleição do presidente Lula (PT-SP) porque ele está terminando o ano melhor do que começou. É preciso lembrar que 2025 começou difícil para o Palácio do Planalto. A crise de confiança na política e a política fiscal levaram o dólar a ultrapassar os seis reais. Além disso, a polêmica sobre uma suposta cobrança do PIX desgastou a imagem do governo. O jogo virou após o presidente Lula (PT-SP) superar a crise diplomática do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump (Republicanos) ao país, invocando para si o discurso em defesa da soberania nacional. Tal discurso convenceu a população de que a postura intransigente de Lula com os Estados Unidos estava certa. Em seguida, recuperou a popularidade mediante os indicadores econômicos positivos, contraindo as projeções negativas dos economistas e do mercado. Por sua vez, conseguiu aprovações importantes no Congresso Nacional, como a nova tabela do imposto de renda isentando quem ganha até cinco mil reais, agradando à classe média baixa, um público-alvo difícil para o Partido dos Trabalhadores (PT). Em face disso, pesquisas de opinião pública colocam Lula em vantagem em relação aos candidatos da direita e da extrema-direita. Contudo, não garante a sua reeleição no primeiro turno das eleições de 2026, como deseja a cúpula petista e o Palácio do Planalto.
Popularidade
O presidente Lula (PT-SP) se fortaleceu ainda mais quando arrancou elogios do presidente Donald Trump (Republicanos), além de convencê-lo a baixar as tarifas e a retirar sanções a autoridades brasileiras. Tais fatos fizeram Lula diminuir a rejeição ao seu governo e aumentar a sua popularidade.
Segurança
O governo Lula III sofreu um revés em outubro após a mega operação policial no Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho (CV). A crise de segurança pública e a operação amplamente apoiada pela sociedade, segundo pesquisas na época, chamaram o presidente Lula (PT-SP) para o palanque eleitoral.
Aumentou
A popularidade do presidente Lula (PT-SP) aumentou com o julgamento e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) por tentativa de golpe de Estado. Além do desgaste da oposição com a ocupação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a prisão na Itália da ex-deputada federal Zambelli (PL-SP) e a PEC da Blindagem.
Corrupção I
No combate à corrupção, os escândalos e prisões ocorrem com políticos da direita e da extrema-direita, a exemplo dos 18 prefeitos em Santa Catarina e no Maranhão que levaram prefeito, vice-prefeito e todos os vereadores para a cadeia, acusados de desviar mais de R$ 50 milhões dos cofres públicos.
Corrupção II
O combate à corrupção ganha contornos mais altos com as investigações da Polícia Federal sobre suspeitas de desvio de recursos públicos vinculados à cota parlamentar. A ação teve como alvos os deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), resultando na apreensão de R$ 469,7 mil em dinheiro vivo, encontrado durante o cumprimento das medidas judiciais.
Desgastes
Os últimos desgastes para a oposição foram a prisão na sexta-feira (26) do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasquez, num aeroporto em Assunção com passaporte e laudo médico falso, no Paraguai. Silvinei tentava fugir para El Salvador, após ser condenado na semana passada a 24 anos e seis meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado.
Apresentou
No domingo (28), o tenente-coronel do Exército Guilherme Marques Almeida se apresentou à Polícia Federal, em Goiânia. Ele é um dos dez condenados pelos atos golpistas que tiveram prisão domiciliar decretada no sábado (27) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Arquivou
Falando em STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, arquivou um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes (STF) por considerar que não há provas concretas para sustentar as acusações de pressão sobre o Banco Central e de irregularidades em um contrato envolvendo sua esposa.
Concluiu
O procurador-geral também avaliou um contrato de R$ 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e concluiu não haver indícios de ilegalidade, classificando-o como um negócio jurídico entre particulares. A minuta do contrato só existiu no celular do dono do Banco Master.
Natal
A economia do governo do presidente Lula (PT-SP) vai tão bem que o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) gravou vídeo fazendo compras no supermercado com carrinho cheio para a ceia do Natal. No vídeo aparece o supermercado abarrotado de gente também fazendo compras para a ceia de Natal por conta do efeito Lula na economia.
Expulsão
Em vídeo, o vice-presidente estadual do PL em Rondônia e pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná) cobrou do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) a expulsão dos vereadores de Nova Mamoré que continuam presos sob acusação de invasão de terras. Scheid diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) não comunga com invasões de terras.
Telefonia
A deputada federal Cristiane Lopes (União-Porto Velho) largou mão do blábláblá da pauta de costumes e arregaçou as mangas. No terceiro ano de atuação parlamentar, conseguiu liberar emendas para implantação de telefonia celular nos distritos de Porto Velho. Um sonho antigo dos moradores das comunidades rurais da nossa capital.
Pesquisa
O Instituto Data Continental divulgou pesquisa de opinião pública sobre a sucessão ao governo de Rondônia. A sondagem, de caráter quantitativo e estimulada, ouviu 1.888 eleitores entre os dias 20 e 26 de dezembro de 2025, em 15 municípios do estado. A pesquisa possui nível de confiança de 95% e margem de erro de ±3 pontos percentuais.
Municípios
A pesquisa do Instituto Data Continental abrangeu os municípios de Ariquemes, Cacoal, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Cujubim, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé e Nova Mamoré.
Lidera
Para o governo, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) lidera com 33,9%, seguido do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), com 24,7%. Na sequência, aparece o prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) com 17,2% e o advogado Samuel Costa (Rede), com 8,2%. O vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho), com 7,4%, e o prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos-Vilhena), com 4,6%.
Flori
O prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos-Vilhena), teve o nome lançado recentemente pelo prefeito da capital, Léo Moraes (Podemos-Vilhena), para entrar na disputa pelo Palácio Rio Madeira. Flori conseguiu resolver o problema da saúde de Vilhena e transformou a cidade num canteiro de obras.
Confirmou
Na entrega da comenda da FENACON, perguntei ao prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) se realmente o delegado Flori (Podemos-Vilhena) seria o candidato do Podemos ao governo de Rondônia nas próximas eleições. Léo confirmou que sim com entusiasmo e que não vai mijar para trás do seu apoio a Flori para disputar o governo nas eleições do próximo ano.
Federal
O Instituto Data Continental divulgou também a sondagem que fez para deputado federal. Segundo os números levantados, Jesualdo Pires (sem partido) lidera com 3,92% das intenções de voto; Maurício Carvalho (União-Porto Velho), com 3,39%; Amir Lando (MDB-Porto Velho), com 2,81%; Luiz Cláudio (PL), com 2,38%; Lúcio Mosquini (MDB-Jaru), com 2,22%; Ezequiel Neiva (União-Cerejeiras), com 2,01%; Professor Herbert Lins (MDB-Nova Mamoré), com 1,43%.
Silêncio
Em silêncio, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho) trabalha a nominata de deputado estadual do Democracia Cristã (DC) para buscar a sua reeleição. O partido deverá ganhar maior visibilidade com a pré-candidatura do ex-ministro da Defesa Aldo Rabelo.
Denunciou
Falando em silêncio, o deputado estadual Ismael Crispim (PP-São Miguel do Guaporé), na sessão extraordinária de ontem da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), denunciou o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PMRO Regis Braguim, de ter caído numa blitz da Lei Seca com um veículo oficial cautelado e, o mesmo se auto liberou.
Enviou
O deputado estadual Ismael Crispim (PP-São Miguel do Guaporé) enviou questionamentos à corregedoria da Polícia Militar com o Auto de Infração 251040001. “O que aconteceu? Tomaram providências. As informações de dentro da PM são verdadeiras sobre a fiscalização da Lei Seca que flagrou o comandante-geral?”, acrescentou o deputado à sua fala em plenário.
Chupinguaia
Vereadores de Chupinguaia fazem farra com dinheiro público. Para fechar as contas da Câmara Municipal, os vereadores exigiram do prefeito Dr. Wesley Araújo (PP) suplementação orçamentária para aprovar a LOA e o PPA. O TCE-RO precisa conter a farra dos vereadores do município em voga com o dinheiro do contribuinte.
Sugere
Quem se dirigir a Nova Mamoré para passar os festejos do réveillon, a coluna sugere a hospedagem na Pousada Santa Inês, que conta com boas acomodações e um café da manhã diferenciado. Vale a pena conferir.
Sério
Falando sério, o maior desafio do governo Lula III é equilibrar o controle das contas públicas, reduzindo o endividamento e o déficit fiscal. Por conseguinte, aumentar o poder de compra da população mediante a redução dos juros altos e controle da inflação. Conter a desconfiança do mercado financeiro e a necessidade de sustentar o crescimento sem aumento desmedido dos gastos públicos, enfrentando também a pressão política da oposição e o desgaste com a queda de popularidade, ao mesmo tempo, implementar reformas estruturais como a política, tributária e administrativa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!