Dupla acusada de extorsão e ameaças é conduzida em Rolim de Moura

Publicada em 16/12/2025 às 08h40
Dois indivíduos foram conduzidos pela Polícia Militar após um caso de extorsão registrado nesta segunda-feira (15), em Rolim de Moura.
Segundo informações apuradas, a vítima estava em uma conveniência de posto de combustível quando os suspeitos se aproximaram e apresentaram uma mulher, iniciando uma falsa amizade. Conforme o relato, toda a situação teria sido previamente combinada com a mulher apresentada à vítima.
Após a vítima manter relação com a mulher, os indivíduos passaram a exigir dinheiro, alegando que a vítima teria que pagar pelo ocorrido. Para intimidá-la, os suspeitos afirmaram ser integrantes do Comando Vermelho e fizeram ameaças.
Na sequência, os criminosos levaram a vítima até uma agência bancária com a intenção de sacar uma quantia maior em dinheiro. Desconfiados da situação, funcionários do banco acionaram a Polícia Militar, que compareceu rapidamente ao local e conduziu os suspeitos.
Apesar das ameaças sofridas, a vítima, temendo represálias, optou por não registrar boletim de ocorrência. Diante disso, após os procedimentos de praxe, os envolvidos foram liberados.
O caso serve de alerta para golpes e extorsões praticados por criminosos que utilizam intimidação e falsas alegações de ligação com facções para coagir vítimas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!