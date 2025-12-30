Duas novas ambulâncias entram em operação em Ariquemes após atuação do deputado Rodrigo Camargo

Publicada em 30/12/2025 às 11h47
A estrutura de atendimento de urgência em Ariquemes passou a contar com duas novas ambulâncias já em funcionamento, ampliando a capacidade de resposta do sistema de saúde em situações emergenciais. Os veículos foram incorporados à frota após atuação do deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, que esteve no município acompanhando as entregas e os investimentos destinados à área.
Com a entrada das ambulâncias em operação, o atendimento pré-hospitalar ganhou reforço, reduzindo a dependência de veículos insuficientes para a demanda local. A medida busca garantir maior agilidade nos socorros realizados nas ruas da cidade, especialmente em ocorrências que exigem transporte imediato de pacientes.
Além das ambulâncias, outros equipamentos vêm sendo destinados ao município como parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da rede pública de saúde. Os investimentos alcançam diferentes frentes, incluindo o Hospital Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e demais setores responsáveis pelo atendimento direto à população.
Os recursos aplicados têm como foco a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da saúde e a ampliação da estrutura disponível para os usuários do sistema. A destinação contínua de equipamentos integra uma agenda de ações que, segundo o parlamentar, segue em andamento no município e em outras regiões do estado.
