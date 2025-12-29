Documentário sobre cultura e gastronomia da Comunidade Quilombola de Santa Cruz é exibido em escolas

Publicada em 29/12/2025 às 09h23
O curta-metragem documental “Saberes Ancestrais: História, Cultura e Gastronomia da Comunidade Quilombola de Santa Cruz” foi exibido entre os meses de outubro e novembro em escolas públicas de Rondônia, promovendo o reconhecimento e a valorização da identidade quilombola junto a estudantes, educadores e comunidades locais.
As exibições ocorreram na Escola Estadual de Tempo Integral Genival Nunes da Costa, em Vilhena (RO); na Escola Estadual Inácio de Castro, localizada na própria Comunidade Quilombola de Santa Cruz, em Pimenteiras do Oeste (RO); e na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Planalto, no Distrito de Planalto São Luiz, zona rural do município de Cabixi (RO). Ao todo, aproximadamente 140 pessoas participaram das sessões, entre alunos, professores, servidores das unidades escolares e membros da comunidade.
Além da exibição do documentário, o projeto promoveu rodas de conversa mediadas pelo sociólogo Marcio Guilhermon. As atividades complementares fortaleceram o diálogo intercultural, a escuta ativa e a troca de saberes, ampliando a compreensão dos estudantes sobre a história, a cultura e a importância social das comunidades quilombolas da região.
Produzido pela agente cultural e remanescente quilombola Izabel Mendes, integrante da própria Comunidade Quilombola de Santa Cruz, o documentário tem 15 minutos de duração, classificação livre e conta com interpretação em Libras, garantindo acessibilidade. A obra propõe uma imersão na história, nas tradições culturais e na gastronomia típica da comunidade quilombola situada às margens do rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste.
Segundo Izabel Mendes, o filme representa uma oportunidade de compartilhar com o público histórias, tradições e sabores que fazem parte do cotidiano da comunidade. “Este documentário é muito mais do que um registro da nossa comunidade. Ele é uma forma de preservar nossas histórias e tradições para que as futuras gerações conheçam e valorizem nossa cultura. Queremos mostrar ao mundo a riqueza da vida quilombola de Santa Cruz e reforçar a importância de reconhecer e respeitar nossos saberes ancestrais”, destaca a produtora.
O projeto do vídeo documentário foi contemplado no Edital Nº 1/2024/SEJUCEL-SIEC- Edital LPG – Audiovisual – Bolsas para Artes em Vídeo no Eixo II: Curtas Metragens/ Categoria C – Curta Documental inédito de 10 a 15 minutos.
A obra “Saberes Ancestrais” está disponível gratuitamente no YouTube, ampliando o acesso da população, especialmente de estudantes e comunidades, às histórias, memórias e saberes da Comunidade Quilombola de Santa Cruz. O documentário pode ser assistido pelo link: https://youtu.be/1D2_N2rgo98?si=NTyOrqo2OKIOWQN5.
Com imagens e relatos que celebram memórias, saberes ancestrais e a gastronomia tradicional, o curta reafirma o valor cultural e histórico da Comunidade Quilombola de Santa Cruz, evidenciando a relevância de preservar e difundir seus patrimônios imateriais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!