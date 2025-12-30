Documentário sobre a Festa do Divino na Comunidade Quilombola de Santa Cruz é exibido para alunos do EJA

Publicada em 30/12/2025 às 10h08
O curta-metragem documental “Vozes do Divino: Tradição e Cultura na Comunidade Quilombola de Santa Cruz” foi exibido no dia 29 de outubro para alunos da Escola Estadual de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Carlos Drummond de Andrade, no município de Cerejeiras (RO). A obra retrata a força simbólica, a beleza e a riqueza cultural da centenária Festa do Divino Espírito Santo, realizada na Comunidade Quilombola de Santa Cruz, no Vale do Guaporé.
Dirigido pelo fotógrafo e documentarista Washington Kuipers, o filme tem duração de 15 minutos, classificação livre e conta com interpretação em Libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade. A exibição ocorreu em duas sessões, uma no período vespertino e outra no noturno, possibilitando a participação de estudantes de diferentes turnos.
De acordo com a equipe de produção, cerca de 40 pessoas, entre alunos, professores e equipe escolar, assistiram ao documentário. Após as sessões, foi realizada uma roda de conversa mediada pelo sociólogo Márcio Guilhermon, que destacou o audiovisual como uma importante ferramenta de reflexão sobre identidade, memória e resistência cultural. O momento promoveu o diálogo entre os estudantes sobre o valor da Festa do Divino para a Comunidade Quilombola de Santa Cruz e sua relação com a história e a diversidade cultural de Rondônia.
Com uma abordagem sensível e etnográfica, o filme propõe um mergulho na manifestação religiosa que, há gerações, mobiliza a comunidade quilombola. A narrativa valoriza a oralidade, a fé e os saberes tradicionais que envolvem a celebração, reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia.
Segundo o diretor Washington Kuipers, levar o documentário às escolas públicas é uma forma de democratizar o acesso à cultura e fortalecer a identidade regional. “Exibir esse documentário para os alunos é fundamental para que as novas gerações conheçam e valorizem a riqueza cultural existente em Rondônia. O curta não é apenas um registro audiovisual, mas um instrumento de educação, memória e reconhecimento de um povo que resiste e se reinventa há séculos”, afirmou.
O projeto foi contemplado pelo Edital nº 1/2024/SEJUCEL-SIEC – LPG Audiovisual – Bolsas para Artes em Vídeo, no Eixo II: Curtas-Metragens, Categoria C – Curta Documental inédito de 10 a 15 minutos.
O filme está disponível gratuitamente no YouTube e já contabiliza quase 400 visualizações. O curta-metragem está disponível no seguinte link:
https://youtu.be/5OpW1FaJVQM?si=bCR_FQ9YDIsEA9k8
Com uma proposta comprometida com a valorização das culturas populares e tradicionais da Amazônia, “Vozes do Divino” reafirma o papel do audiovisual como instrumento de educação, preservação da memória e fortalecimento da resistência cultural.
