Divulgada as atrações do Réveillon em Rolim de Moura

Publicada em 30/12/2025 às 08h34
A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) realiza o Réveillon 2026 no dia 31 de dezembro, a partir das 21 horas, na Praça Durvalino de Oliveira, em um evento promovido por meio da Fundação Municipal de Cultura e Juventude, a FUNCJ, com o objetivo de celebrar a chegada do novo ano em um ambiente de confraternização, lazer e valorização cultural. O evento integra a programação oficial de fim de ano do município e será realizado em um dos principais espaços públicos da cidade, que neste período está especialmente preparada para receber a população, com decoração e enfeites natalinos que embelezam a praça e criam um cenário festivo para moradores e visitantes.
A programação musical contará com apresentações das bandas Lado B e DançaE, além do show de Geisy e Noronha, atrações que prometem animar o público durante a virada do ano e garantir uma noite marcada por música, alegria e celebração.
A FUNCJ é o órgão da Prefeitura responsável pela formulação e execução das políticas públicas voltadas à cultura e à juventude em Rolim de Moura, atuando na promoção de eventos, no apoio a artistas locais e regionais e no fortalecimento da identidade cultural do município. A Prefeitura de Rolim de Moura convida toda a população e visitantes a participarem da festa de Réveillon na Praça Durvalino de Oliveira, celebrando a chegada de 2026 em um ambiente seguro, organizado e preparado para receber o público com decoração especial, atrações musicais e espírito de confraternização.
