COBRANÇA PÚBLICA

Dirigente do PL volta a cobrar Marcos Rogério para que expulse vereador supostamente envolvido com a LCP: “Anda com bandido, bandido é”

Scheid invoca até mesmo o nome de Jair Bolsonaro, que também está preso, como alguém que não toleraria a continuidade de Jair da 29 na legenda