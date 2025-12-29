Deputado Luizinho Goebel emite nota de pesar pelo falecimento do Conselheiro Valdivino Crispim de Souza,

Publicada em 29/12/2025 às 09h39
É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento do Conselheiro Valdivino Crispim de Souza, membro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ocorrido nesta segunda-feira, 29 de dezembro de 2025.
Valdivino Crispim construiu uma trajetória marcada pela integridade, dedicação ao serviço público e compromisso com a transparência e o controle responsável dos recursos do nosso Estado. Sua contribuição ao fortalecimento das instituições de Rondônia foi inestimável e permanecerá viva na memória de todos que atuam pela boa governança e pelo bem coletivo.
Neste momento de dor, expresso minha solidariedade à família, amigos, colegas de Tribunal e à sociedade rondoniense, que perde um grande homem público. Que Deus conforte o coração de todos.
Deputado Estadual Luizinho Goebel
Assembleia Legislativa de Rondônia – ALE/RO
Comentários
Seja o primeiro a comentar!