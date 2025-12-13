Deputado Luizinho Goebel destaca reconhecimento nacional da ALERO com projeto CCJ Cidadã

Publicada em 13/12/2025 às 08h30
A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) conquistou reconhecimento nacional ao vencer o Prêmio Assembleia Cidadã, concedido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), com o projeto CCJ Cidadã. A iniciativa foi eleita a melhor do país na categoria Atendimento ao Cidadão.
O anúncio ocorreu no último dia da 28ª Conferência Nacional da Unale, que reuniu parlamentares de todo o Brasil. A premiação reconhece projetos que fortalecem a aproximação entre o Poder Legislativo e a sociedade.
Projeto aproxima Parlamento da população
O projeto CCJ Cidadã tem como objetivo levar as atividades da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aos municípios de Rondônia. A iniciativa possibilita que a população acompanhe de perto o funcionamento do processo legislativo, ampliando o acesso à informação e promovendo maior transparência.
Com a realização de ações e sessões fora da sede da Assembleia, o projeto contribui para aproximar o cidadão das decisões parlamentares e incentivar a participação popular nas discussões legislativas.
Reconhecimento na Conferência Nacional da Unale
A CCJ Cidadã é presidida pelo deputado Delegado Lucas, responsável pela condução do projeto que agora recebe destaque em nível nacional. A vitória reforça a relevância da iniciativa e o papel da Assembleia Legislativa de Rondônia no cenário legislativo brasileiro.
Membro da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luizinho Goebel ressaltou a dimensão do reconhecimento conquistado pela ALERO.
“Esse reconhecimento nacional mostra que Rondônia está no caminho certo ao aproximar o Parlamento da população. O projeto CCJ Cidadã fortalece a transparência, amplia o diálogo com os municípios e demonstra que é possível fazer um Legislativo mais acessível e próximo das pessoas”, afirmou Luizinho Goebel.
Compromisso com a participação popular
A conquista do Prêmio Assembleia Cidadã reafirma o compromisso da ALERO em fortalecer um Legislativo mais participativo, transparente e alinhado às necessidades da população de Rondônia. O prêmio coloca o estado em evidência entre as assembleias legislativas do país e destaca práticas voltadas ao atendimento direto ao cidadão.
