Deputado Luizinho Goebel anuncia empenho de R$ 800 mil para construção do Centro de Convivência do Idoso em Cerejeiras

Publicada em 30/12/2025 às 15h29
Parlamentar defende e luta por políticas públicas direcionadas à população idosa, ressalta que a destinação de suas emendas será de extrema importância para ajudar na construção do Centro de Convivência.
O deputado estadual Luizinho Goebel, anunciou o empenho da liberação do recurso de emenda parlamentar individual, para a construção do tão aguardado, pela comunidade do município de Cerejeiras, do Centro de Convivência do Idoso, um espaço dedicado ao bem-estar e à qualidade de vida dos idosos cerejeirenses.
O projeto, que faz parte das políticas públicas voltadas para a terceira idade, tem como objetivo oferecer atividades e serviços que promovam o envelhecimento saudável e ativo. O Centro de Convivência do Idoso contará com uma estrutura moderna e adequada, pensada especialmente para atender às necessidades deste público.
O Centro de Convivência do Idoso vai ser construído através de uma emenda parlamentar do deputado Luizinho Goebel, no valor de R$ 800 mil. O convênio celebrado entre a Prefeitura de Cerejeiras e o governo de Estado, com contrapartida da prefeitura.
A iniciativa da construção do Centro de Convivência do Idoso demonstra o compromisso do deputado Luizinho Goebel em proporcionar um envelhecimento saudável e digno para todos os cidadãos cerejeirenses. A expectativa é que o centro seja um ponto de referência na cidade.
O Projeto para a construção do Cetro de Convivência do Idoso é uma reivindicação da vereadora Irlei Kreusch (PDT), para a liberação da emenda de R$ 800 mil, visando atender às necessidades para a construção do Centro de Convivência do Idoso do município.
Por sua vez, o deputado Luizinho fez questão de atender a vereadora e assumiu o compromisso de não medir esforço para que este investimento seja, oportunamente, destinado.
O deputado Goebel fez questão de agradecer ao prefeito Sinésio José pela agilidade na garantia da elaboração do projeto para a liberação do convênio, reforçando a importância de projetos que saem rapidamente do papel.
“Precisamos garantir que nossos idosos tenham acesso a uma infraestrutura adequada, que promova qualidade de vida e contribua para seu bem-estar físico e emocional. Por isso, faço questão de destinar emenda para construção do Centro de Convivência do Idoso de Cerejeiras”, afirmou Luizinho Goebel.
