Publicada em 31/12/2025 às 10h10
Ao final de mais um ano de atividades, o deputado estadual Edevaldo Neves avaliou que o período foi marcado por uma agenda intensa de trabalho dentro e fora do plenário, com visitas a comunidades e diálogo direto com a população em diferentes regiões de Rondônia.
Segundo ele, o conjunto de ações desenvolvidas ao longo do ano reforça a convicção de que o esforço dedicado às estradas percorridas e às comunidades visitadas teve resultados positivos.
O parlamentar afirmou que a atuação foi guiada por um propósito central voltado à construção de um estado mais justo, com foco em dignidade, respeito e ampliação de oportunidades para a população que mais necessita de políticas públicas.
De acordo com Neves, o trabalho desenvolvido buscou atender demandas locais e fortalecer a presença do mandato em contato direto com a realidade dos municípios.
Ao projetar o próximo ano, o deputado declarou expectativa de que 2026 seja marcado por novas conquistas, avanços concretos e resultados efetivos para Rondônia e para os rondonienses.
Ele ressaltou que a continuidade do trabalho seguirá baseada em responsabilidade, coragem e dedicação às pautas do estado.
