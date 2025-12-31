Deputado Cirone Deiró faz balanço positivo para todas as áreas no ano de 2025

Publicada em 31/12/2025 às 13h00
Foi um ano extraordinário, com investimentos em todas as áreas, principalmente na agricultura, educação, saúde, esporte, infraestrutura, transporte, além de ações de acolhimento e obras nos mais diversos setores. A afirmação foi feita pelo deputado estadual Cirone Deiró, nesta quarta-feira (31), ao ser questionado sobre o resultado do ano de 2025. “Foi um trabalho de parceria com o governador, coronel Marcos Rocha, com uma atuação bastante eficiente de nossa equipe, se inteirando sobre a realidade de cada região, para que trabalhássemos de acordo com as necessidades das pessoas, sem levar propostas prontas”, explicou.
Os recursos assegurados pelo deputado, durante o ano de 2025, giram em torno de R$ 40 milhões em investimentos. Ele garantiu a execução de obras de pavimentação asfáltica, construção de salas de aula, pontes, recuperação de estradas, além de várias outras ações. Cirone foi o principal responsável também pela viabilização de recursos para a construção de um centro de diagnóstico do câncer, no município de Cacoal, que vai atender pacientes de todo o estado de Rondônia, além de se manter como um apoiador contínuo do Hospital São Daniel Comboni, que oferece tratamento contra a doença.
A agricultura familiar recebeu atenção especial, com a viabilização de recursos para a aquisição de placas de energia solar, tratores, máquinas de colher e de secar café, além de diversos outros equipamentos e implementos agrícolas, que ajudaram a transformar a realidade de quem vive na área rural, em Rondônia. “Me sinto feliz por poder defender aqueles que acordam cedo, para trabalhar e ajudar nosso estado a crescer”, disse o deputado.
A defesa das pessoas com deficiência, também foi prioridade para Cirone Deiró. Ele criou leis e apoiou o fortalecimento e a realização de melhorias em entidades assistenciais, como o Cernic, em Cacoal e a APAE, em Cerejeiras e Espigão do Oeste. “As obras são necessárias, mas não podemos deixar de cuidar das pessoas”, afirma o deputado.
Eventos esportivos e culturais também contaram com o apoio do deputado. Os recursos assegurados por ele garantiram o fortalecimento de entidades e atletas, que alcançaram posições de destaque em competições nacionais e internacionais.
