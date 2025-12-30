Deputado Alan Queiroz destaca compromisso com famílias urbanas e rurais em Rondônia

Publicada em 30/12/2025 às 09h30
A atuação parlamentar do deputado estadual Alan Queiroz tem sido apresentada como voltada à transformação de compromissos políticos em ações concretas em diferentes regiões de Rondônia. O trabalho desenvolvido, segundo o parlamentar, alcança tanto moradores dos centros urbanos quanto famílias que vivem no interior do estado, incluindo o homem e a mulher do campo.
De acordo com Alan Queiroz, a condução do mandato tem sido pautada pela escuta direta da população e pela manutenção de um vínculo constante com as demandas apresentadas pela sociedade rondoniense. O deputado afirma que o trabalho realizado até o momento representa apenas parte de um conjunto mais amplo de ações que ainda estão em andamento.
O compromisso, conforme declarado, envolve atenção às famílias, respeito às diferentes realidades regionais e responsabilidade na execução das iniciativas. A condução das atividades parlamentares é descrita como orientada por valores ligados ao cuidado com as pessoas, considerados centrais na atuação política.
Ainda segundo o deputado, o mandato segue em andamento com a proposta de manter diálogo permanente com a população e dar continuidade às ações já iniciadas, reforçando a disposição de seguir atuando em benefício dos rondonienses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!