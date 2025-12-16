Deputada Gislaine Lebrinha acompanha entrega de móveis na Escola Regina

Publicada em 16/12/2025 às 08h20
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) visitou a Escola Regina Almeida de Araújo, localizada no município de São Francisco do Guaporé, para acompanhar a entrega de móveis e equipamentos adquiridos por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil. A ação teve como objetivo verificar a aplicação dos recursos destinados à unidade de ensino.
A parlamentar foi recepcionada pela diretora da escola, Eliane, pelo vereador Márcio, autor da indicação da emenda, e por seu irmão, Ângelo Lebrinho. Durante a visita, a deputada anunciou novo investimento no valor de R$ 1 milhão, destinado à ampliação da estrutura da escola. Segundo a parlamentar, o recurso visa fortalecer a qualidade do ensino e promover melhores condições de aprendizado.
Gislaine Lebrinha destacou que o investimento na educação é essencial para o desenvolvimento do município e reafirmou o compromisso com ações que garantam melhorias contínuas para a comunidade escolar.
