Defesa Civil orienta população sobre uso seguro de fogos de artifício

Com a aproximação das festas de fim de ano, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, reforça as orientações de segurança para o uso de fogos de artifício. O manuseio inadequado desses materiais pode resultar em acidentes graves, como queimaduras, ferimentos, mutilações e incêndios, afetando principalmente crianças, adolescentes e animais.
A Defesa Civil destaca que os fogos devem ser manuseados exclusivamente por adultos, em locais abertos e afastados de residências, veículos, áreas com vegetação e locais com aglomeração de pessoas. Também é fundamental adquirir somente produtos regularizados, com selo de segurança, e seguir as instruções do fabricante.
O superintendente da Defesa Civil, Marcos Berti, reforça as orientações e os cuidados à população.
“Nunca se deve entregar bombinhas ou rojões para menores de idade. Isso pode gerar consequências graves, como queimaduras extensas, mutilações nas mãos e até acidentes mais sérios durante a ignição. Criança pode cair, se assustar ou derrubar o artefato”.
Ele também orienta que adultos redobrem os cuidados no momento da ignição. “O ideal é utilizar dispositivos que mantenham a mão distante da chama, direcionar corretamente o artefato e evitar improvisos. Bombinhas de ativação rápida são especialmente perigosas quando deixadas com crianças”.
A Defesa Civil alerta ainda sobre os riscos de fogos artesanais ou fabricados de forma caseira, que apresentam alto potencial de explosão. Em caso de acidente, os serviços de emergência devem ser acionados imediatamente: Corpo de Bombeiros (193), Samu (192) ou Defesa Civil pelo 199 ou (69) 98473-2112.
