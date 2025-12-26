Publicada em 26/12/2025 às 10h40
O curta-metragem de ficção “Poronga” será exibido no próximo dia 28 de dezembro, às 19h, na Fada Inad Espaço Cultural, localizada na Rua Fernandão, nº 1066, em Ji-Paraná. A sessão é gratuita e contará com ação de acessibilidade durante a exibição, garantindo o acesso democrático do público à produção audiovisual.
Dirigido e roteirizado por Rafael Rogante, Poronga apresenta uma narrativa de ficção com referências rondonienses, valorizando identidades, memórias e relações humanas a partir de um olhar sensível e cinematográfico, inspirado no argumento de Fabiano Barros. A fotografia é assinada por Neto Cavalcanti.
Sinopse
No início do século XX, dois seringueiros se perdem na floresta amazônica, cercados pelo medo e pelo silêncio da mata. A solidão aproxima os corpos, embaralha os sentimentos e faz surgir desejos guardados.
O projeto tem Artur Nestor como proponente, que também assina a produção executiva, ao lado de João Leão. A produção é da Conexão Norte, em coprodução com a Cena Viva. Ator jiparanaense, Artur integra ainda o elenco do filme, ao lado de José Valdomiro e Jon Santana, reunindo artistas de Rondônia em um processo colaborativo desde a concepção até a finalização da obra.
O diretor Rafael Rogante destaca que a parceria com Artur Nestor foi fundamental na construção do filme, desde as etapas iniciais do projeto:
A parceria com o Artur Nestor foi essencial na construção de Poronga, desde o desenvolvimento da ideia até a realização do filme. Esse diálogo criativo e produtivo fortalece o cinema independente e amplia as possibilidades narrativas do audiovisual rondoniense.”, afirma.
Já o proponente, produtor executivo e ator Artur Nestor ressalta o papel das políticas públicas de fomento cultural para viabilizar esse tipo de colaboração:
“As leis de apoio à cultura de Ji-Paraná são fundamentais para impulsionar os artistas de Rondônia. Esses recursos permitem que a gente construa filmes de forma coletiva, fortaleça grandes parcerias e leve a nossa arte para grandes festivais pelo mundo.”, destaca.
O curta integra uma programação viabilizada por recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), por meio da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), com apoio da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná e do Governo Federal.
Comentários
