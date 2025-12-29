Criatividade e inclusão marcam exposição de crianças da Educação Especial em Porto Velho

Publicada em 29/12/2025 às 12h02
A arte é uma poderosa ferramenta de expressão e desenvolvimento, especialmente na infância, quando sentimentos e descobertas ganham forma por meio das cores e dos traços. Com esse propósito, a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) promove a exposição de pinturas em tela produzidas por crianças da Educação Especial da Escola Meu Pequeno Jones - Extensão.
Reforçando o papel da arte na construção de uma educação mais sensível e inclusiva, a mostra está em exibição no hall de entrada da Semed, localizada na rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças, e pode ser visitada pelo público durante o horário de expediente até esta terça-feira (30).
O projeto utiliza a arte como instrumento pedagógico e terapêutico, respeitando o ritmo e as habilidades de cada aluno. Por meio da arteterapia, as atividades contribuíram para o fortalecimento da criatividade e coordenação motora das crianças.
VALORIZAÇÃO
Segundo o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, a exposição representa um importante espaço de valorização da arte e da inclusão na rede pública de ensino. “Essa mostra evidencia o quanto a arte é fundamental no processo de desenvolvimento das crianças da Educação Especial.”
As atividades do projeto foram desenvolvidas de forma lúdica e adaptada, por meio de oficinas de pintura em tela e papel, exploração de cores, formas e texturas, além da utilização de técnicas variadas, como pincéis, esponjas, dedos, estêncil e rolinhos. Todo o processo priorizou a escuta sensível e valorização do percurso criativo de cada criança.
As telas revelam sentimentos, descobertas e conquistas que vão além das cores e formas, traduzindo o olhar único de cada criança sobre o mundo.
