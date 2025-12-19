Crianças do Cosme e Damião participam de programação do Natal Porto Velho Luz

Publicada em 19/12/2025 às 11h33
O Parque da Cidade recebeu, na noite desta quinta-feira (18), um grupo de 50 crianças em tratamento no Hospital Infantil Cosme e Damião. A iniciativa da Prefeitura de Porto Velho integrou a programação do Natal Porto Velho Luz e proporcionou às crianças e às famílias um momento de convivência fora do ambiente hospitalar.
O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano, Bruno Holanda, destacou o preparo da ação. “O Parque da Cidade está recebendo crianças com doenças crônicas, pacientes do Hospital Cosme e Damião. A ideia é que elas tenham acesso ao espaço com segurança e vivenciem esta programação”.
A Operação Graça, grupo voluntário que realiza atividades lúdicas com crianças hospitalizadas, participou da ação. Para a integrante Aurilena Braga, o encontro fortalece o vínculo emocional das crianças. “É uma oportunidade para que elas participem de um momento diferente, longe do hospital, convivendo com outras crianças”.
A diretora adjunta do Hospital Cosme e Damião, Luciana Costa, ressaltou a importância do trabalho conjunto. “Em períodos como o Natal, essa saída estruturada faz diferença no bem-estar das crianças. A parceria com a Prefeitura e a Sesau permite um cuidado ampliado”.
As crianças visitaram os principais espaços do Natal Porto Velho Luz, como a área iluminada, o túnel de luz, o domo de patinação e demais pontos do parque. Para várias famílias, foi a primeira saída dos filhos após longos períodos de internação.
Janaína Alves, mãe de Ana Júlia, de cinco anos, reforçou o significado da atividade. “Poder trazer minha filha para conhecer este espaço após dias no hospital foi importante para nós duas. Ela participou, caminhou, observou tudo”.
O prefeito Léo Moraes acompanhou o grupo e falou sobre a iniciativa. “Esta ação integra o cuidado que buscamos oferecer, especialmente para crianças que estão em tratamento. O contato com outras pessoas e a vivência fora do hospital fortalecem o processo de recuperação”.
O Natal Porto Velho Luz - Uma Cidade Encantada funciona diariamente, das 17h às 23h, no Parque da Cidade.
