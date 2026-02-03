Abertura oficial do Ano Letivo 2026 na Rede Estadual acontece na próxima segunda-feira, 9, em Porto Velho

Publicada em 03/02/2026 às 09h14
A Solenidade de Abertura do Ano Letivo 2026 acontece na próxima segunda-feira (9), a partir das 8h30, na Escola Estadual Professora Flora Calheiros Cotrin, em Porto Velho. O evento promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) marca, oficialmente, o início das atividades escolares da rede estadual.
A rede estadual de ensino é composta por 405 escolas, das quais 105 são escolas indígenas, que atendem aproximadamente 170 mil alunos em todo o estado. A solenidade contará com apresentação musical, execução do Hino “Céus de Rondônia”, por fanfarra e, exposição de equipamentos adquiridos pela Seduc, como: tablets e computadores, em um showroom de investimentos que evidencia as ações desenvolvidas ao longo da atual gestão.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a abertura do ano letivo simboliza o compromisso da gestão com a educação pública. “Temos trabalhado de forma contínua para fortalecer a educação e garantir melhores condições para estudantes e profissionais da rede estadual, com investimentos em equipamentos e melhorias nas estruturas físicas das escolas”, ressaltou.
A titular da Seduc, Albaniza Oliveira, ressaltou o significado institucional do evento. “A abertura do Ano Letivo 2026 reafirma o compromisso da gestão com uma educação pública estruturada, inclusiva e presente em todas as regiões do estado.”
A solenidade vai reunir gestores escolares, servidores, estudantes, autoridades estaduais e comunidade local, consolidando o início de mais um ano de atividades na rede estadual de ensino.
