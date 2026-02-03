Alerta Laranja para chuvas intensas até 4 de fevereiro; aviso indica risco de ventos fortes, alagamentos e transtornos urbanos no período

Publicada em 03/02/2026 às 08h56
Está vigente entre os dias 1º e 4 de fevereiro um Alerta Laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indicando condições climáticas adversas, com possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo, podendo causar transtornos em áreas urbanas de Porto Velho.
De acordo com o aviso meteorológico, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h. As condições elevam o risco de alagamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, transtornos no trânsito, quedas de árvores e danos estruturais, dependendo da intensidade dos fenômenos.
A divulgação do alerta tem como objetivo orientar a população a adotar medidas preventivas e evitar situações de risco durante o período de instabilidade climática, reduzindo a possibilidade de acidentes, prejuízos materiais e danos à integridade física, além de manter a população informada sobre os canais oficiais de atendimento em casos de emergência.
ORIENTAÇÕES
Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
Sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;
Buscar informações e apoio junto aos órgãos de emergência.
CANAIS DE EMERGÊNCIA
Defesa Civil: 199 ou (69) 98473-2112
Corpo de Bombeiros: 193
O aviso do INMET iniciou às 00h01 do dia 01/02/2026 e segue até às 23h59 do dia 04/02/2026, classificando o risco como moderado a alto para ocorrências associadas às condições meteorológicas adversas.
