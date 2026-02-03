Governo de Rondônia oferta 2.377 vagas no Sine-RO e amplia acesso ao mercado de trabalho no estado

Publicada em 03/02/2026 às 08h52
O governo de Rondônia iniciou esta semana, com a oferta de 2.377 vagas de emprego, sendo 75 destinadas a aprendizes, disponíveis no Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO). As oportunidades estão distribuídas em diversos municípios do estado e têm como objetivo ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho e atender à demanda das empresas locais.
A iniciativa busca fortalecer a política pública de geração de emprego e renda, promovendo a aproximação entre trabalhadores e o setor produtivo. A ação é desenvolvida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável pela área de trabalho e emprego e pelo Sine-RO, que coordena as estratégias de intermediação de mão de obra e amplia o atendimento à população em todas as regiões.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os investimentos realizados pela gestão têm contribuído diretamente para o fortalecimento da economia e para a ampliação das oportunidades de trabalho. “O governo de Rondônia segue investindo no desenvolvimento dos municípios, no fortalecimento do setor produtivo e na melhoria do ambiente de negócios, para que mais empresas possam gerar emprego e renda à população em todas as regiões do estado.”
OPORTUNIDADE PARA JOVENS
Do total de vagas ofertadas nesta semana, 75 são destinadas ao público aprendiz, ampliando as oportunidades de qualificação profissional e de primeiro emprego para jovens. A medida contribui para a formação prática, a inclusão no mercado de trabalho e o fortalecimento da política de empregabilidade no estado.
O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, salientou a importância do Sine-RO como principal instrumento de intermediação de mão de obra no estado. “O Sine-RO é uma ferramenta estratégica para garantir transparência, agilidade e segurança no encaminhamento dos trabalhadores, além de permitir o acompanhamento permanente do mercado de trabalho e das demandas das empresas em Rondônia.”
INSCRIÇÃO
A inscrição pode ser realizada de forma online, por meio do site ou aplicativo, onde o candidato consegue acompanhar todas as etapas do processo seletivo. Além disso, as unidades do Tudo Aqui disponibilizam atendimento presencial especializado para auxiliar no cadastro e no encaminhamento às oportunidades.
VAGAS EM DESTAQUE
Confira algumas das cidades com maior número de vagas nesta semana:
Porto Velho
Promotor de vendas (28 vagas)
Vendedor interno (19 vagas)
Auxiliar de limpeza (9 vagas)
Ji-Paraná
Ajudante de carga e descarga de mercadoria (16 vagas)
Vendedor interno (11 vagas)
Técnico de vendas (6 vagas)
Cacoal
Atendente de balcão (10 vagas)
Servente de pedreiro (6 vagas)
Vendedor interno (4 vagas)
Vilhena
Motorista entregador (5 vagas)
Vendedor interno (3 vagas)
Auxiliar de limpeza (2 vagas)
Rolim de Moura
Alimentador de linha de produção (11 vagas)
Vendedor de comércio varejista (6 vagas)
Operador de caixa (1 vaga)
