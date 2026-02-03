Marinha do Brasil realiza curso de Condutor de Embarcação em Guajará-Mirim

Publicada em 03/02/2026 às 08h48
A Prefeitura de Guajará-Mirim participou do Curso de Condutor de Embarcação – ETSP, realizado pela Marinha do Brasil, reforçando a capacitação dos servidores municipais e a integração entre as instituições.
A capacitação contou com a participação de militares do Exército Brasileiro, policiais civis e servidores da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, fortalecendo a integração entre as instituições e promovendo a qualificação técnica dos participantes.
Durante o curso, foram abordados conteúdos teóricos e práticos fundamentais para a condução segura de embarcações, como legislação marítima, noções de navegação, segurança da navegação, procedimentos de emergência e boas práticas no transporte aquaviário.
Representando o prefeito municipal, esteve presente o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Livaldo Barrozo Medeiros, reforçando o apoio da gestão municipal às ações de capacitação e à parceria institucional com a Marinha do Brasil.
