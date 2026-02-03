Publicada em 03/02/2026 às 09h04
Dia 5 de fevereiro é dia de volta! Depois de férias de fim de ano merecidas, nossas crianças retornam aos corredores das escolas e creches municipais com aquele brilho nos olhos que só quem ama aprender tem. É dia de reencontros, abraços, risadas e histórias novas para contar.
Sabemos que educação é muito mais que aulas. É construir sonhos, é plantar esperança, é investir no futuro de Espigão D'Oeste. E cada criança que entra em uma de nossas salas de aula carrega consigo a possibilidade de transformar essa cidade em um lugar ainda melhor.
Para nossas professoras e professores, para toda a equipe da SEMED que trabalha com o coração: vocês são os verdadeiros heróis dessa história. Obrigado por acreditar em cada menino e menina, por dedicar energia, paciência e amor a quem mais precisa.
Às famílias, aos responsáveis: contem com a gente. Estamos aqui para caminhar junto, para garantir que cada criança tenha acesso a uma educação de qualidade, digna e transformadora.
5 de fevereiro. Dia de recomeço. Dia de esperança. Dia de futuro.
Bem-vindos de volta! A gente estava com saudade de vocês.
