Credenciamento da imprensa para o Viradão do Béra segue até terça-feira (30)

Publicada em 29/12/2025 às 15h40
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), informa que os veículos de comunicação que farão a cobertura do Viradão do Béra devem realizar credenciamento prévio. A medida assegura organização, segurança e atendimento uniforme aos profissionais durante o evento de Réveillon.
Cada veículo poderá credenciar até dois profissionais, que deverão estar identificados com crachá funcional ou uniforme da empresa. Para validação do credenciamento, é obrigatório o envio do DRT, nome completo e CPF dos profissionais.
As informações devem ser enviadas para o e-mail ([email protected]) até terça-feira (30), às 14h, prazo necessário para alinhamento de entrevistas com a produção do artista e a equipe organizadora.
A Secom informa que a lista final de credenciados será encaminhada à produção do cantor Tierry, responsável por autorizar e deliberar o acesso dos profissionais às entrevistas. Cada veículo poderá realizar até duas perguntas, durante dois minutos, garantindo cumprimento da agenda do artista e organização do atendimento à imprensa.
A Secretaria Municipal de Comunicação reforça a necessidade de cumprimento dos prazos e orientações para que a cobertura jornalística ocorra de forma estruturada e segura para todos.
