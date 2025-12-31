PAPEL DO MDB

Confúcio Moura sobre a Ditadura Militar: 'A gente enfrentou e nós fomos presos, exilados desse país, mas nunca calamos'

Senador por Rondônia publica texto sobre a trajetória do partido, menciona prisões e exílios e reafirma compromisso com a Constituição e a estabilidade democrática