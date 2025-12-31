Confúcio Moura sobre a Ditadura Militar: 'A gente enfrentou e nós fomos presos, exilados desse país, mas nunca calamos'

Publicada em 31/12/2025 às 10h51
Uma publicação do senador Confúcio Moura (MDB-RO) resgata a origem e a trajetória histórica do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) durante o período da ditadura militar no Brasil. No texto divulgado, o parlamentar destaca que o partido nasceu e se consolidou em um contexto de repressão política, marcado pela restrição de liberdades, perseguições e limitações ao debate público.
Segundo a publicação, o MDB se formou a partir da resistência ao regime militar, atuando de forma organizada para enfrentar o autoritarismo imposto à época. O senador afirma que integrantes da legenda foram alvo de prisões e exílios, mas mantiveram atuação política ativa, sustentada pelo debate e pela oposição institucional ao regime.
No conteúdo divulgado, Confúcio Moura afirma que essa trajetória histórica segue como referência para a atuação atual do partido. De acordo com o texto, o compromisso do MDB permanece voltado ao trabalho em favor da população brasileira, à defesa da Constituição Federal e à preservação da estabilidade institucional do país, com a proposta de manter distância de posições extremadas no cenário político nacional.
A publicação inclui uma declaração direta do senador, na qual ele relata experiências vividas durante o período autoritário. “O MDB, a gente enfrentou a ditadura militar dos generais e nós fomos presos, nós fomos exilados desse país, mas nunca calamos a boca, a gente tinha coragem, coragem de debater, coragem de enfrentar”, afirmou.
Na avaliação apresentada na publicação, o enfrentamento ao regime militar e a defesa das instituições democráticas constituem elementos centrais da identidade histórica do MDB. O texto sustenta que esses princípios continuam orientando a atuação partidária, com foco na legalidade constitucional e no funcionamento das instituições.
Ao rememorar esse período, a manifestação assinada por Confúcio Moura busca reafirmar o papel do MDB na história política brasileira, destacando a resistência ao autoritarismo e a defesa contínua da ordem democrática como fundamentos da atuação da legenda desde sua origem.
Repercussão e reações à publicação
A declaração publicada pelo senador também provocou ampla repercussão entre usuários da rede social, com manifestações divergentes nos comentários. Parte das reações foi marcada por críticas diretas ao conteúdo e à atuação política do parlamentar. Um usuário chegou a dizer que o Brasil nunca teria vivido uma ditadura e que, na visão dele, o país enfrentaria atualmente outro tipo de regime. Já outro comentou que o senador não representaria os interesses de Rondônia, questionando a legitimidade da posição expressa na publicação.
Também houve comentários que colocaram em dúvida a narrativa apresentada, com usuários perguntando se o MDB teria, de fato, combatido o regime militar ou se teria atuado de outra forma naquele período. Em outras manifestações, internautas associaram o senador a alianças políticas nacionais, criticaram sua trajetória pública e afirmaram que ele não teria enfrentado situações que, na avaliação deles, configurariam autoritarismo nos dias atuais.
Além das críticas, alguns comentários utilizaram termos ofensivos e expressões de desaprovação pessoal, enquanto outros projetaram cenários eleitorais futuros, afirmando que o senador não teria sucesso em disputas políticas vindouras. Houve ainda questionamentos sobre temas específicos da atuação parlamentar, como a cobrança por posicionamentos em relação a requerimentos legislativos e investigações em curso.
Por outro lado, a publicação também recebeu manifestações de apoio. Um usuário comentou que o senador o representa politicamente, enquanto outro parabenizou a declaração e afirmou que relembrar o período histórico citado seria importante. Também apareceram mensagens de reconhecimento à trajetória do MDB e de identificação com o discurso apresentado, ainda que em menor volume em comparação às críticas.
O conjunto dos comentários revela uma recepção polarizada à publicação, com registros tanto de apoio quanto de contestação, refletindo a diversidade de posicionamentos presentes entre os usuários que interagiram com o conteúdo divulgado pelo senador nas redes sociais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!