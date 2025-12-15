Começa nesta segunda-feira (15) a Chamada Escolar para alunos da pré-escola e ensino fundamental I e II

Publicada em 15/12/2025 às 14h12
A Prefeitura de Jaru comunica que tem início nesta segunda-feira (15) a Chamada Escolar, que funciona como uma pré-matrícula digital para alunos da pré-escola e ensino fundamental I e II da rede municipal de ensino.
Os pais têm até o dia 29 de dezembro para realizarem o cadastro, que será feito por meio do link https://jaru.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/ . O registro na Chamada Escolar é a primeira etapa para garantir o ingresso da criança nas escolas da rede municipal de ensino.
Para o preenchimento do cadastro, são necessários documentos de identificação dos pais ou responsáveis e do aluno. Também é preciso sinalizar caso a criança tenha alguma necessidade especial. Pessoas que não possuem acesso à internet ou que tenham dificuldades para garantir participação na chamada podem obter auxílio indo até a escola municipal mais próxima.
